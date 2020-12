Cagliari-Inter leggermente posticipata: calcio d'inizio alle 12.45

La partita tra Cagliari e Inter inizietà con 15 minuti di ritardo per un problema tecnico legato alla regia della Lega.

Piccolo slittamento di orario nella partita di pranzo dell'undicesima giornata di : - infatti inizierà alle 12.45 e non alle 12.30 come sempre.

Non si tratta di niente di particolarmente importante: un problema tecnico legato alla regia della Lega, che gli operatori stanno cercando di sistemare il più in fretta possibile.

Un problema che quindi non è legato alle due squadre, che intanto hanno finito il classico ricaldamento un po' dopo e poi sono rientrate nello spogliatoio.

Dovranno tenere alta la concentrazione per qualche minuto in più, riscaldando il corpo e cercando di non staccare la spina. Ma Cagliari-Inter partirà comunque a breve.