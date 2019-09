Cagliari-Inter, le formazioni ufficiali: Sensi c'è, Ranocchia dal 1'

Antonio Conte schiera la stessa formazione che ha battuto il Lecce nella prima giornata. Davanti ancora la coppia Lukaku-Lautaro.

Queste le formazioni ufficiali di e :

CAGLIARI (3-5-2): Olsen; Pisacane, Ceppitelli, Klavan, Pellegrini; Nandez, Rog, Nainggolan; Ionita; Joao Pedro, Cerri.

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, Ranocchia, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro, Lukaku.

Antonio Conte cerca la seconda vittoria consecutiva anche per rispondere alla , che ieri ha battuto il . Alla Sardegna Arena non sarà però facile avere la meglio del Cagliari di Rolando Maran.

Nainggolan parte titolare contro la sua ex squadra, con Rog al ritorno dalla squalifica al suo fianco. Ionita giocherà alle spalle di Joao Pedro e Cerri, dopo l'infortunio di Pavoletti.

L'Inter non opera nessun cambio rispetto alla prima partita di contro il . Sensi era in dubbio ma ci sarà, con Barella ancora in panchina. Godin in panchina, De Vrij out: c'è sempre Ranocchia in difesa.