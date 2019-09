Cagliari-Inter dove vederla: Sky o DAZN? Diretta tv e streaming

L'Inter cerca la seconda vittoria consecutiva in campionato, contro il Cagliari: tutte le informazioni su come seguire la partita in tv e streaming.

L' vuole la seconda vittoria consecutiva in campionato, per affrontare la sosta di campionato con sei punti in classifica in cascina. Il cercherà però di riscattare la sconfitta subìta contro il alla prima giornata di .

Segui live e in esclusiva 3 partite della Serie A TIM a giornata su DAZN. Comincia il tuo mese gratis

Con il calciomercato ancora aperto, Inter e Cagliari si sono un po' trasformate rispetto alla prima giornata di campionato: i nerazzurri hanno acquistato Sanchez e Biraghi, mentre i sardi hanno accolto Simeone e Olsen.

Non ci sarà però Leonardo Pavoletti, alle prese con la lesione del legamento crociato anteriore accusata proprio contro il Brescia. Una brutta tegola per Rolando Maran, che dovrà fare i salti mortali per schierare la coppia offensiva contro l'Inter.

Il Cagliari ha perso tutte le ultime tre partite giocate in casa in Serie A (vs , e Brescia): una sconfitta contro l'Inter porterebbe a una striscia record negativa per il club nel massimo campionato.

In questa pagina potete trovare tutte le informazioni su Cagliari-Inter: dalle ultime notizie relative alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire il match in tv e streaming.

CAGLIARI-INTER: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA Cagliari-Inter DATA 1 settembre 2019, ore 20.45 DOVE Sardegna Arena, Cagliari ARBITRO Fabio Maresca TV Sky Sport STREAMING SkyGo

ORARIO CAGLIARI-INTER

La partita tra Cagliari e Inter si giocherà domenica 1 settembre alle ore 20.45, in concomitanza con altre 5 partite della seconda giornata di Serie A.

Lo scenario della sfida tra la formazione di Rolando Maran e quella di Antonio Conte sarà quello della Sardegna Arena di Cagliari.

Cagliari-Inter sarà un'esclusiva di Sky Sport. Per guardare la partita in televisione basterà sintonizzarsi sui canali SKY SPORT UNO (canale 201 del satellite) e SKY SPORT (canale 255 satellite).

L'Inter è rimasta a secco di goal solo in una delle ultime 17 trasferte di Serie A contro il Cagliari: 32 le reti nerazzurre nel periodo.

La partita in potrà essere vista su SkyGo, scaricando l'applicazione su smartphone e tablet, oppure navigando sul sito ufficiale della piattaforma. La telecronaca della partita è affidata alla coppia Riccardo Trevisani-Lele Adani.

Out quindi Leonardo Pavoletti per infortunio, e con Cragno fuori causa per svariate settimane, Rolando Maran perde due dei suoi giocatori migliori. In attacco non dovrebbe sùbito partire dal primo minuto Giovanni Simeone, con Birsa e Nainggolan a sostenere Joao Pedro. In porta ci sarà ancora Rafael nonostante l'acquisto di Olsen. Luca Pellegrini pronto a prendersi una maglia da titolare in difesa.

Pochi dubbi per Antonio Conte, anzi, praticamente solo uno. La formazione che tanto bene ha fatto contro il non si tocca e, siccome Godin e De Vrij non sono stati recuperati, giocherà ancora Ranocchia in difesa. A centrocampo l'unico ballottaggio: Barella chiede spazio al posto di Vecino. In attacco intoccabili sia Romelu Lukaku che Lautaro Martinez.

CAGLIARI (4-3-2-1): Rafael; Pinna, Klavan, Ceppitelli, Pellegrini Lu.; Rog, Cigarini, Nandez; Birsa, Nainggolan; Joao Pedro.

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, Ranocchia, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lukaku, Lautaro.