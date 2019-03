Cagliari-Inter, al 13' l’omaggio ad Astori: lungo applauso alla Sardegna Arena

A quasi un anno dalla sua morte, la Serie A ricorda Davide Astori. In occasione di Cagliari-Inter il primo tributo per il capitano della Fiorentina.

Quello di Davide Astori è un ricordo ben presente nel cuore di tutti. E’ passato quasi un anno da quel terribile 4 marzo e dalla sua prematura scomparsa e il calcio italiano ha deciso di dedicare a lui il 26° turno di campionato.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Come annunciato nei giorni scorsi infatti, su tutti i campi di Serie A al minuto 13 verrà proiettata per 13 secondi un’immagine del capitano della Fiorentina , accompagnato dall’invito di tributargli un lungo applauso.

La prima città nella quale è stato reso omaggio ad Astori è un luogo che il difensore ha conosciuto estremamente bene: Cagliari . In occasione dell’anticipo che ha visto alla Sardegna Arena i rossoblù impegnati contro l’ Inter , al 13’ tutti i tifosi presenti si sono alzati per tributare un commosso applauso per un giocatore che ha tra l’altro militato nelle fila della compagine sarda per ben sei stagioni.

|13' DAVIDE



Al tredicesimo minuto, il commosso omaggio di tutta la "Sardegna Arena" a #Astori#CagliariInter pic.twitter.com/5igN651cNp — Inter (@Inter) 1 marzo 2019

Non solo i tanti spettatori presenti sugli spalti, anche i giocatori in campo hanno voluto ricordare Astori . Per alcuni secondi infatti, il gioco si è fermato, il tutto mentre si alzava il coro “ Davide Astori ”.