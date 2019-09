Cagliari-Inter 1-2: Seconda vittoria di fila per Conte, decide un rigore di Lukaku

Non basta il coraggio al Cagliari, che rimedia il 2° k.o. di fila in casa: l'Inter di Conte si impone 2-1 con le reti di Lautaro Martínez e Lukaku.

Niente da fare per il di Maran, che disputa una partita generosa ma esce sconfitto 2-1 dall' al termine di una gara combattuta e decisa dagli episodi. Maran cambia modulo e si schiera a specchio con l'Inter. Nel 3-5-2 dei sardi al posto dell'infortunato Pavoletti trova spazio dal 1' in attacco Cerri accanto a João Pedro. A centrocampo Nandez a destra e Luca Pellegrini a sinistra. Debutto dal 1' di Rog come mezzala e dello svedese Olsen fra i pali. Nell'Inter Vecino è preferito all'ex Barella in mediana, mentre davanti Lautaro Martínez fa coppia con Lukaku.

Primo tempo equilibrato, ma l'Inter si dimostra cinica e al 27' passa sugli sviluppi di un corner. Sensi riceve dalla bandierina e crossa a centro area per Lautaro Martínez, che di testa ruba il tempo a Cerri e insacca. Maresca convalida soltanto dopo una lunga consultazione del VAR, che conferma la posizione regolare dell'argentino. I rossoblù potrebbero pareggiare al 41': João Pedro pesca sulla sinistra dell'area Cerri, che può calciare a rete da distanza ravvicinata ma manca clamorosamente lo specchio della porta.

I rossoblù tornano in campo dopo l'intervallo con una grande determinazione, con Simeone che debutta al posto di Cerri, e al 50' pervengono all'1-1. Nandez si inventa una grande giocata sulla destra, fa secco Brozovic ed effettua un cross perfetto a centro area, dove João Pedro stacca di testa in controtempo e batte Handanovic angolando sulla destra. I nerazzurri provano a reagire, ma al 60' una bella punizione a giro di Sensi, fra i più attivi dei nerazzurri, colpisce in pieno la traversa.

Proteste vibranti del Cagliari al 67': su cross di Ionita, Brozovic devia col braccio da distanza ravvicinata e per l'arbitro non è rigore. Dall'altra parte Sensi scherza Pisacane con una ruleta e finisce giù. Maresca non ha dubbi e assegna un penalty per gli ospiti. Sul dischetto va Lukaku che spiazza Olsen e firma il sorpasso al 72' angolando sulla destra. Fra i nerazzurri entra in campo l'ex Barella per Vecino, nel finale Maran rischia tutto alla ricerca del pari inserendo Castro per Pisacane.

L'inerzia della partita non cambia, fra i nerazzurri entra anche Godin per Candreva e Lukaku, su assist di Politano dalla destra, spreca clamorosamente da due passi calciando sul fondo. L'Inter espugna la Sardegna Arena e si mantiene in vetta alla classifica con e , i rossoblù restano invece in fondo alla classifica assieme a , , e ancora a quota 0 punti.

IL TABELLINO

CAGLIARI-INTER 1-2 (0-1)

MARCATORI: 27' Lautaro Martínez (I), 50' João Pedro (C), 72' rig. Lukaku (I)

CAGLIARI (3-5-2): Olsen; Pisacane (74' Castro), Ceppitelli, Klavan; Nandez, Rog, Nainggolan (85' Cigarini), Ionita, Lu. Pellegrini; João Pedro, Cerri (46' Simeone). All. Maran

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, Ranocchia, Skriniar; Candreva (79' Godin), Vecino (69' Barella), Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro Martínez (78' Politano), R. Lukaku. All. Conte

Arbitro: Fabio Maresca di

Ammoniti: Nainggolan, Ceppitelli, Pisacane, Nandez (C), Asamoah, Brozovic, Ranocchia (I)

Espulsi: -