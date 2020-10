Cagliari, infortunio per Pinna: lesione del collaterale del ginocchio

Il terzino destro del Cagliari ha subito un serio infortunio, come comunicato dal Cagliari: "Lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio".

Il comunica l'infortunio di Simone Pinna, che non sarà a disposizione di Eusebio Di Francescom per molto tempo. Non si tratta certo di una primissa scelta dei sardi, ma comunque un giocatore in rampa di lancio.

"Lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro per Simone Pinna. I tempi di recupero verranno valutati progressivamente dallo staff medico del Club".

🤕 | INFORTUNIO



Lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro per Simone #Pinna. I tempi di recupero verranno valutati progressivamente dallo staff medico del Club.



Forza Simo, ti aspettiamo! 💪🏼 pic.twitter.com/a4iTa4X9nU — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) October 10, 2020

L'anno scorso aveva esordito in durante la partita contro il , poi fu mandato in prestito all' . Quest'anno poteva essere la stagione buona per lui, per stabilizzarsi in Serie A, ma la stagione non è certo partita con il piede giusto.