Cagliari in B, Giulini contro Caressa: "A te non rispondo, hai fatto un'infamata"

Il campionato del Cagliari si chiude con un ultimo atto che più amaro non si può. La Salernitana crolla inesorabilmente in casa contro l'Udinese, spianando la strado al sorpasso in classifica di marca sarda, il che significherebbe salvezza.

E invece, altrettanto clamorosamente, la squadra di Agostini pareggia 0-0 sul campo del Venezia già salvo e retrocede mestamente in Serie B dopo sei stagioni consecutive in massima serie.

Una doccia letteralmente gelata per Joao Pedro e compagni, incapaci di sfruttare l'involontario assist gentilmente offertogli da una scatenata Udinese all'Arechi. I quattro centri friulani, però, non hanno riscritto il copione: all'ultimo respiro è la Salernitana a centrare la permanenza in A, mentre il Cagliari torna tra i cadetti.

Grandissima amarezza e, logicamente, grandissima tensione nel post partita. Ai microfoni di 'Sky Sport', infatti, è andato in scena un duro confronto dialettico tra il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, e il giornalista Fabio Caressa.

Incalzato dalla domanda del giornalista di Sky riguardo alle cause che hanno portato a questa amara retrocessione, il numero uno cagliaritano ha risposto in maniera stizzita:

"Guarda Caressa, a te non rispondo perché sei stato il primo a farci un’infamata. Non ho niente da dirti. Settimana scorsa, senza verificare, hai dichiarato che il Cagliari stava passando di proprietà e il sottoscritto stava cedendo".

Immediata la replica del conduttore di 'Sky Calcio Club':

"Ho riportato una notizia che mi era arrivata ed era stata verificata dai nostri giornalisti. Non è un’infamata. Se ritiene che l’informazione sia un’infamata, mi spiego tante cose che non sono andate quest’anno".

Secondo Giulini, in una settimana così delicata dal punto di vista sportivo, le tante notizie uscite circa il futuro del club non abbiano fatto bene all'ambiente Cagliari:

"Le notizie sulla cessione della società, su Capozucca e Agostini sono voci che non hanno fatto bene al Cagliari. Penso che un po’ di gente non ci abbia voluto bene in questa settimana".

Infine, dopo l'ennesimo botta e risposta, Giulini ha lasciato visibilmente stizzito l'intervista togliendosi l'auricolare e scagliandolo in malo modo.