Cagliari-Genoa: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Cagliari ospita il Genoa nella 18ª giornata del campionato di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il Cagliari di Rolando Maran ospita il Genoa di Cesare Prandelli nella 18ª giornata di Serie A . I sardi sono quattordicesimi con 17 punti, frutto di 3 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte, e in caso di successo potrebbero superare in classifica i liguri, attualmente tredicesimi con 19 punti e un cammino di 5 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte.

L'attaccante Leonardo Pavoletti, ex della partita, è il miglior realizzatore fra gli isolani con 6 goal in 13 presenze, mentre il bomber polacco Krzysztof Piatek è il giocatore più prolifico del Grifone e il capocannoniere del torneo con 13 reti in 17 partite giocate. Il Cagliari è reduce da un pareggio e 2 sconfitte consecutive contro Napoli e Lazio nelle ultime 3 giornate, il Genoa invece ha rimediato un pareggio, una sconfitta e una vittoria negli ultimi 3 impegni.

QUANDO SI GIOCA CAGLIARI-GENOA

Cagliari-Genoa si giocherà mercoledì 26 dicembre 2018 alle ore 15.00 alla Sardegna Arena di Cagliari. Sarà il 39° confronto fra le due squadre nel massimo campionato italiano.

DOVE VEDERE CAGLIARI-GENOA IN TV E STREAMING

La partita Cagliari-Genoa sarà trasmessa in esclusiva da Sky sul canale Sky Sport (254 del satellite, 385 del digitale terrestre). La gara sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI-GENOA

Pavoletti è tornato in gruppo ma probabilmente non sarà rischiato dal 1': in attacco dovrebbe giostrare ancora Joao Pedro al fianco di uno tra Farias e Sau, con Barella avanzato sulla trequarti. In difesa tornano Srna a destra e Ceppitelli al centro dopo aver scontato le rispettive squalifiche, mentre è a rischio Klavan, vittima di un affaticamento muscolare. A sinistra possibile chance dal 1' per Pajac al posto di Padoin.

Prandelli dovrebbe riproporre a livello tattico il 3-5-2. In regia la sorpresa potrebbe essere rappresentata dall'impiego dal 1' di Rolon dopo la bella prova contro l'Atalanta: è ballottaggio con Sandro, visto che Veloso non è al meglio. La difesa a tre sarà composta da Biraschi, Romero e Criscito, mentre sulle due fasce agiranno Romulo e Lazovic.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Romagna, Ceppitelli, Padoin; Faragò, Bradaric, Ionita; Barella; João Pedro, Farias.

GENOA (3-5-2): I. Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Romulo, Hiljemark, Sandro, Bessa, Lazovic; Piatek, Kouamé.