Cagliari-Genoa, João Pedro come Inzaghi con Barone: ignora Ionita e segna

Il Cagliari chiude la gara grazie a un due contro uno João Pedro-Ionita finalizzato dal brasiliano: "Difficile passarla in quella situazione".

L'episodio alla fine si è rivelato comico (per il , non certo per il ), in quanto ha riportato alla mente un altro ben più celebre. João Pedro si lancia palla al piede verso Radu e ha Ionita accanto a sé, ma invece di offrigli un appoggio facile facile a porta vuota dribbla il portiere e segna.

Vi ricorda qualcosa? Esatto: l'indimenticabile due contro uno di Pippo Inzaghi e Simone Barone in - 2-0 di 2006, quando il centravanti milanista accettò il rischio di saltare Cech pur di non toccare al liberissimo compagno. La storia si è ripetuta alla Sardegna Arena e João Pedro, nel post partita, ne ha parlato a 'Sky Sport'.

"Se Ionita mi ha detto qualcosa? Mi ha chiesto se volevo passargliela e io gli ho risposto di sì. Lui ha fatto un gran movimento, però passarla in quella situazione è difficile. Anche se molto dipende da cosa fa il portiere in quella situazione. Cos'ho pensato? A chiudere la partita. Pare facile ma al 90' non lo è mai".

Il goal di João Pedro non ha mutato granché nell'economia del risultato, mettendolo al sicuro a favore del Cagliari: i sardi stavano conducendo per 2-1 e alla fine si sono imposti per 3-1. Tutti contenti. Anche il povero Ionita, il Barone della situazione.