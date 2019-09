Cagliari-Genoa dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Cagliari sfida il Genoa nell'anticipo del venerdì della 4ª giornata di A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Rolando Maran ospita il di Aurelio Andreazzoli nell'anticipo del venerdì della 4ª giornata del campionato di . I sardi occupano il 13° posto in classifica con 3 punti e sono reduci dal bel successo in trasferta contro il , che ha posto fine a una serie negativa di 2 sconfitte consecutive in casa, e cerca la prima gioia fra le mura amiche.

Megliio è partita sicuramente la formazione genovese, decima con 4 punti, con un cammino di una pareggio, una vittoria e una sconfitta di misura nell'ultimo impegno casalingo con l' . Il capitano dei sardi Luca Ceppitelli è il miglior marcatore della squadra grazie alla doppietta segnata al Tardini, sempre a quota 2 reti ci sono anche il capitano del Genoa Domenico Criscito e l'attaccante Christian Kouamé, i giocatori più prolifici nella rosa del Grifone.

Nei 20 precedenti giocati in casa dei sardi in Serie A sono questi ultimi a condurre con 12 vittorie, 4 pareggi e 4 successi dei liguri.

In questa pagina tutte le informazioni su Cagliari-Genoa: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

CAGLIARI-GENOA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Cagliari-Genoa

Cagliari-Genoa Data: 20 settembre 2019

20 settembre 2019 Orario: 20.45

20.45 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO CAGLIARI-GENOA

L'anticipo Cagliari-Genoa è in programma la sera di venerdì 20 settembre 2019 nel palcoscenico della Sardegna Arena di Cagliari. Il confronto, che sarà diretto dal signor Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo, sarà il 41° fra le due squadre nel campionato di Serie A.

Cagliari-Genoa sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva da Sky e sarà visibile sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della partita sarà curata da Dario Massara, con il commento tecnico di Carolina Morace.

Gli abbonati Sky avranno anche la possibilità di seguire l'anticipo Cagliari-Genoa in diretta attraverso Sky Go su dispositivi mobili come tablet e smartphone e sul proprio personal computer. Sarà inoltre possibile seguire la partita in diretta streaming attraverso Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

Maran dovrà sempre fare a meno di Nainggolan oltre che dei lungodenti Faragò, Pavoletti e Cragno. È recuperato invece Luca Pellegrini, che dovrebbe essere regolarmente il terzino sinistro titolare nella linea a 4 davanti a Olsen che per il resto vedrà Cacciatore a destra e uno fra Pisacane e Klavan affiancare Ceppitelli al centro. A metà campo conferma in regia per l'esperto Cigarini dopo la bella prova di Parma, con Nandez e Rog mezzali. In attacco infine Castro potrebbe spuntarla su Birsa come trequartista a supporto della coppia d'attacco composta da João Pedro e Simeone.

Dubbio tattico per Andreazzoli, che potrebbe confermare il 3-5-2 o optare per un più offensivo 3-4-1-2. Nel primo caso come perno centrale in mediana ci sarebbe Radovanovic, nel secondo invece il serbo si accomoderebbe in panchina e al suo posto ci sarebbe spazio per Saponara sulla trequarti. In attacco è probabile la conferma della coppia Pinamonti-Kouamé, con Favilli pronto a subentrare. Sulle fasce a destra ci sarà Ghiglione, mentre a sinistra si rinnova il duello fra Barreca e Pajac. Non dovrebbero esserci sorprese in difesa, con la conferma della linea a tre Romero-Cristian Zapata-Criscito davanti a Radu, anche se Biraschi spera in una maglia.

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Ceppitelli, Lu. Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Castro; João Pedro, Simeone.

GENOA (3-5-2): I. Radu; Romero, C. Zapata, Criscito; Ghiglione, Schöne, Radovanovic, Lerager, Barreca; Pinamonti, Kouamé.