Cagliari-Genoa dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Cagliari sfida il Genoa nella 38ª e ultima giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

CAGLIARI-GENOA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Cagliari-Genoa

Cagliari-Genoa Data: 22 maggio 2021

22 maggio 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: Sky Sport (numero 253 satellite, 484 digitale terrestre)

Sky Sport (numero 253 satellite, 484 digitale terrestre) Streaming: Sky Go e Now Tv

Il Cagliari di Leonardo Semplici ospita il Genoa di Davide Ballardini nell'anticipo della 38ª e ultima giornata di Serie A. Entrambe le squadre hanno già conquistato la salvezza matematica: i sardi con una giornata di anticipo, grazie al pareggio dello scorso turno fra Benevento e Crotone, i liguri con due giornate d'anticipo grazie alla vittoria allo Stadio Dall'Ara sul Bologna.

In classifica gli isolani sono sedicesimi con 37 punti, frutto di 9 vittorie, 10 pareggi e 18 sconfitte, e con un successo potrebbero scavalcare il Grifone, 14° a quota 39 con un cammino di 9 successi, 12 pareggi e 16 k.o. In palio balla circa un milione di euro di introiti per i diritti televisivi.

Tanti gli ex del confronto: nel Cagliari Leonardo Pavoletti, Giovanni Simeone e e il Direttore sportivo Stefano Capozucca, nel Genoa il tecnico Davide Ballardini, Federico Marchetti e Luca Pellegrini (out per infortunio), oltre al D.s. Francesco Marroccu.

Nei 21 precedenti giocati in Serie A in casa dei sardi, il bilancio è favorevole a questi ultimi con 13 successi, 4 pareggi e 4 affermazioni dei liguri. Il Cagliari, in particolare, ha vinto 6 delle ultime 8 gare interne contro il Genoa (un pareggio e una sconfitta). Se gli isolani non perdono da 7 giornate, avendo riportato 4 vittorie e 3 pareggi, i liguri hanno collezionato 3 sconfitte e una vittoria nelle ultime 4 gare disputate.

João Pedro è il bomber del Cagliari con 16 reti realizzate, e in carriera ha segnato 3 reti al Genoa, tutte in Sardegna, Mattia Destro è invece il miglior realizzatore del Grifone con 11 centri all'attivo e ha nei sardi la sua vittima preferita in Serie A con 7 goal totali contro gli isolani in campionato. In questa pagina tutte le informazioni su Cagliari-Genoa: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO CAGLIARI-GENOA

Cagliari-Genoa si disputerà la sera di sabato 22 maggio 2021 nel palcoscenico della Sardegna Arena di Cagliari. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la 44ª in Serie A fra le due formazioni, è previsto alle ore 20.45.

La sfida Cagliari-Genoa sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite, numero 484 del digitale terrestre).

Gli utenti Sky potranno vedere l'anticipo Cagliari-Genoa anche in diretta streaming, mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio personal computer o notebook. Nel primo caso occorrerà scaricare l'app per sistemi iOS e Android, mentre ne secondo sarà sufficiente collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma.

L'alternativa è costituita da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle partite della Serie A a chi acquista il pacchetto Sport.

darà ai suoi lettori la possibilità di seguireancheCollegandovi con il portale troverete gli aggiornamenti in tempo reale della partita, con la descrizione dei goal, delle azioni più importanti e degli eventi.

Semplici potrebbe operare alcuni cambi rispetto allo schieramento titolare, a obiettivo salvezza ormai conseguito. Fra i pali è probabile l'impiego uno tra Cragno e Vicario, mentre in difesa Rugani e Klavan chiedono spazio al terzetto composto da Ceppitelli, Godin e Carboni. A destra dovrebbe agire Nandez, mentre a sinistra è possibile l'utilizzo da titolare di Asamoah ma Lykogiannis è sempre favorito. In mezzo Marin e Duncan, quest'ultimo favorito su Deiola. Sulla trequarti Nainggolan agirà alle spalle di Pavoletti e João Pedro. L'alternativa è il 4-3-1-2, con Zappa in campo al posto di un centrale e il 'León' interno destro. A gara in corso il tecnico toscano potrebbe far esordire anche i baby Luvumbo e Contini.

Ballardini si affiderà probabilmente al tandem d'attacco composto da Pandev e Destro, con Shomurodov inizialmente in panchina. Ghiglione e Zappacosta presidieranno le due fasce, con Behrami in cabina di regia e ai suoi lati le due mezzali Melegoni e Zajc. In porta possibile chance per l'ex Marchetti al posto di Perin, con Goldaniga, Zapata e Masiello a formare la difesa a tre. Ai box per problemi fisici i vari Criscito, Luca Pellegrini, Scamacca, Biraschi e Badelj.

CAGLIARI (3-4-1-2): Cragno; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Marin, Duncan, Lykogiannis; Nainggolan; Joao Pedro, Pavoletti.

GENOA (3-5-2): Marchetti; Goldaniga, Zapata, Masiello; Ghiglione, Melegoni, Behrami, Zajc, Zappacosta; Pandev, Destro.