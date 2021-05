Cagliari-Fiorentina dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Cagliari ospita la Fiorentina nella 36ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

CAGLIARI-FIORENTINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Cagliari-Fiorentina

Cagliari-Fiorentina Data: 12 gennaio 2021

12 gennaio 2021 Orario: 18.30

18.30 Canale tv: DAZN e DAZN1

e DAZN1 Streaming: DAZN

Il Cagliari di Leonardo Semplici affronta in casa la Fiorentina di Beppe Iachini nella 36ª e terzultima giornata del campionato di Serie A. Entrambe le squadre, dopo aver fatto passi avanti importanti in classifica, inseguono la matematica salvezza.

Gli isolani sono sedicesimi in classifica con 35 punti, frutto di 9 vittorie, 8 pareggi e 18 k.o., a +4 dal terzultimo posto occupato dal Benevento, i toscani si trovano in 13ª posizione a quota 38, con un cammino di 9 vittorie, 11 pareggi e 15 sconfitte, e con un successo sarebbero certi della permanenza nel massimo campionato.

I rossoblù sono in vantaggio nelle statistiche nei 39 precedenti disputati in casa in Serie A, con 18 vittorie, 15 pareggi e 6 successi dei viola. L'ultimo colpo dei gigliati in Sardegna risale al 22 dicembre 2017, quando una rete di Babacar nel finale di gara regalò i 3 punti in palio alla squadra allora allenata da Stefano Pioli. Nelle ultime due stagioni si sono registrate invece altrettante vittorie del Cagliari.

I sardi sono imbattuti da 5 partite consecutive e hanno collezionato 3 vittorie, fra cui quella molto pesante nello spareggio di domenica con il Benevento, e un pareggio nelle ultime 4 giornate, i toscani, invece, hanno rimediato 2 vittorie, la più recente in casa con la Lazio, e 2 pareggi nelle precedenti 4 partite.

Il brasiliano João Pedro, primo brasiliano dai tempi di Adriano a chiudere in doppia cifra in Serie A per due anni consecutivi, è il bomber dei rossoblù con 16 reti, mentre il serbo Dusan Vlahovic è il miglior marcatore dei viola dall'alto dei suoi 21 goal ed è il quarto giocatore della storia della Fiorentina ad arrivare ad almeno 20 centri in una singola stagione di Serie A dopo Petrone, Hamrin e Batistuta. In questa pagina tutte le informazioni su Cagliari-Fiorentina: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO CAGLIARI-FIORENTINA

Cagliari-Fiorentina si disputerà la sera di mercoledì 12 maggio 2021, nel palcoscenico della Sardegna Arena di Cagliari. Il fischio d'inizio della gara, che sarà l'80ª in Serie A fra le due formazioni, è fissato per le ore 18.30.

La sfida Cagliari-Fiorentina sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN, e potrà essere vista dai suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e su tutti i televisori collegati con una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o Playstation 4 o 5, oppure a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La partita sarà inoltre disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno anche seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Roberto Cravero.

I clienti DAZN potranno seguire Cagliari-Fiorentina in diretta streaming anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, e sul proprio pc o notebook. Nella prima ipotesi occorrerà scaricare la app per sistemi iOS e Android, avviarla e selezionare la partita dal palinsesto, nel secono, invece, sarà sufficiente collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma.

Al termine del confronto, gli highlights e l'evento integrale saranno messi a disposizione per la visione on demand.

offrirà ai suoi lettori la possibilità di seguire anche Collegandovi con il portale, avrete gli aggiornamenti in tempo reale sulla partita, con la descrizione dei goal, le azioni più importanti e gli eventi.

Semplici potrebbe affidarsi al 3-5-2 e dovrà rinunciare ancora una volta a Sottil, oltre al lungodegente Rog, infortunati, e a Pereiro, non ancora negativizzatosi dal Coronavirus. In tale ipotesi, davanti al portiere Cragno, Ceppitelli è favorito su Rugani per completare una difesa a tre con Godin e Carboni, in vantaggio a sua volta su Klavan. A centrocampo confermati Marin e Deiola, Nandez e Lykogiannis sugli esterni Di punta João Pedro in coppia con Pavoletti, ma anche Simeone e Cerri si giocano qualche possibilità al posto di quest'ultimo. Alle loro spalle agirà Nainggolan.

Iachini punterà sul 3-5-3, modulo che gli ha dato risposte positive nelle ultime settimane. Ai box per i viola un solo giocatore, Borja Valero, mentre tutti gli altri saranno a disposizione. In attacco sarà riproposto il tandem formato da Ribery e Vlahovic. Qualche dubbio a centrocampo, reparto dove Amrabat e Bonaventura si contendono una maglia come mezzala destra, con Castrovilli mezzala sinistra, Pulgar in cabina di regia e Venuti e Biraghi esterni di fascia. Tutto scolpito anche in difesa, con Milenkovic, German Pezzella e Caceres a comporre la linea a tre davanti al portiere Dragowski.

CAGLIARI (3-4-1-2): Cragno; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Deiola, Marin, Lykogiannis; Nainggolan; Pavoletti, Joao Pedro.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Caceres, Pezzella, Milenkovic; Venuti, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery.