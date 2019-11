Cagliari-Fiorentina dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Cagliari sfida la Fiorentina nel lunch match della 12ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Rolando Maran e la di Vincenzo Montella si sfidano nel lunch match della 12ª giornata di in una partita dal forte profumo europeo. I sardi sono infatti quarti in classifica a quota 21 punti a pari merito con la e l' , con un cammino di 6 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, i toscani occupano l'8° posto con 16 punti, frutto di 4 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte.

Nei 38 precedenti fra le due formazioni in Serie A disputati in casa dei rossoblù, questi ultimi prevalgono con 17 vittorie, 15 pareggi e 6 affermazioni dei viola. Era dalla storica annata dello Scudetto nel 1969/1970 che i sardi non ottevano almeno 21 punti dopo le prime 11 gare disputate (in quell'occasione furono 25).

Le uniche tre volte che il Cagliari conquistò 6 vittorie nelle prime 11 partite di Serie A, ovvero nel 1969/1970, nel 1968/1969 e nel 1966/1967, gli isolani chiusero sempre la loro stagione fra le prime sei.

Il grande ex del confronto è l'attaccante argentino Giovanni Simeone, approdato in Sardegna nell'ultima estate e autore di 20 reti in 74 partite di Serie A con la Fiorentina.

Il brasiliano João Pedro è il giocatore più prolifico dei rossoblù con 5 reti segnate, mentre Gaetano Castrovilli, Nikola Milenkovic ed Erick Pulgar sono i migliori marcatori della viola. In questa pagina tutte le informazioni su Cagliari-Fiorentina: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

CAGLIARI-FIORENTINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Cagliari-Fiorentina

Data: 10 novembre 2019

Orario: 12.30

Canale : DAZN

Streaming: DAZN

ORARIO CAGLIARI-FIORENTINA

Cagliari-Fiorentina si disputerà la mattina di domenica 10 novembre 2019 alle ore 12.30 nel palcoscenico della Sardegna Arena di Cagliari. La partita sarà diretta dal signor Federico La Penna della sezione di 1 e sarà la 77ª fra le due formazioni nel campionato di Serie A.

Maran, oltre ai lungodegenti Pavoletti e Cragno, non potrà disporre ancora di capitan Ceppitelli, alle prese con la fascite plantare, e di Birsa, assente per problemi a un piede. Davanti conferma per il tandem composto da João Pedro e Simeone, così come per Nainggolan sulla trequarti alle loro spalle. In mediana in regia tornerà Cigarini, che sarà affiancato dalle due mezzali Nandez, anche lui al rientro dal 1' dopo la panchina di Bergamo, e Rog. Rientro importante anche in difesa, con Luca Pellegrini che tornerà padrone della fascia sinistra dopo aver scontato il turno di squalifica. A destra è vivo invece il ballottaggio fra Cacciatore e Faragò, mentre in mezzo sarà riproposta ancora la coppia composta da Pisacane e Klavan.

Montella recupera in extremis Caceres in difesa: l'uruguaiano si è allenato in gruppo venerdì ed è stato regolarmente convocato, per cui dovrebbe partire dal 1' alla Sardegna Arena nella linea difensiva a tre con Milenkovic e capitan German Pezzella. L'alternativa, meno probabile, è il giovane Ranieri. In mediana a destra si rivedrà Lirola, con Dalbert a sinistra, Badelj in regia e Pulgar e Castrovilli ad agire da mezzali. In attacco Ribery sarà ancora assente per squalifica: Vlahovic potrebbe spuntarla su Boateng e Sottil per far coppia con Chiesa.

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Simeone, Joao Pedro

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic