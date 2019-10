Cagliari, Faragò torna a disposizione: in campo nell'amichevole con il Pogon

Paolo Faragò torna a disposizione del Cagliari dopo il grave infortunio all'anca che lo ha tenuto fermo dallo scorso aprile.

Un avvio di stagione oltre le aspettative per un che ha già messo in archivio tre vittorie e due pareggi in sette giornate di campionato. Dall'infermeria rossoblù arrivano inoltre buone notizie: Paolo Faragò è tornato a correre sul terreno di gioco in occasione dell'amichevole contro i polacchi del Pogon.

Mezz'ora di partita per il centrocampista classe '93, che era fermo dallo scorso aprile a causa di un brutto infortunio all'anca: dopo il match giocato contro il lo scorso 20 aprile, il giocatore italiano era stato costretto all'intervento chirurgico.

Calvario finito per Faragò, entrato al posto di Ceppitelli e schierato da centrale difensivo nel finale del test amichevole accanto a Deiola. Un prezioso rinforzo in più per mister Maran in vista del rientro dalla pausa per le nazionali.