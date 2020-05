Cagliari, Faragò operato per ernia inguinale: due mesi di stop

Paolo Faragò è finito sotto i ferri a Roma a causa di una sports hernia bilaterale. Potrà tornare in campo soltanto a metà luglio.

In attesa di capire se e quando la potrà ricominciare, Paolo Faragò è costretto a fermarsi. Ancora una volta, dopo il grave infortunio dello scorso anno. E ad annunciarlo, attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, è il .

"Il Cagliari Calcio comunica che Paolo Faragò è stato sottoposto ad intervento chirurgico per sports hernia bilaterale presso la clinica “Villa Stuart” di . Il calciatore osserverà ora alcuni giorni di riposo prima di iniziare il suo percorso di recupero: la prognosi è di circa 2 mesi". Altre squadre

Per Faragò, dunque, il rientro sul terreno di gioco è in programma per la metà di luglio. Sempre tenendo in considerazione il fatto che, come detto, la ripresa della Serie A dopo più di due mesi di stop a causa dell'emergenza Coronavirus non è ancora certa.

In ogni caso, per l'ex jolly del Novara si tratta dell'ennesimo problema fisico in una carriera che, nell'ultimo anno, lo ha costretto a penare. Ad aprile 2019 un infortunio all'anca che lo costringeva a una prima operazione. A ottobre il ritorno in campo. E ora, ahilui, un altro stop non di poco conto.