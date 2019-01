Cagliari-Empoli: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Cagliari ospita l'Empoli nella sfida salvezza della 20ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il Cagliari di Rolando Maran ospita l' Empoli di Beppe Iachini nella sfida salvezza della 20ª giornata di Serie A . I sardi sono tredicesimi assieme al Genoa con 20 punti frutto di 4 vittorie, 8 pareggi e 7 sconfitte, i toscani occupano il quart'ultimo posto a quota 16 con un cammino di 4 vittorie, 4 pareggi e 11 sconfitte.

Clicca qui per attivare il mese gratuito su DAZN: vedi oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B in esclusiva

Il bomber Leonardo Pavoletti è il miglior marcatore rossoblù con 6 goal in 14 presenze, mentre Francesco Caputo è il giocatore più prolifico degli azzurri con 9 reti in 19 partite giocate. Il Cagliari è reduce da 2 sconfitte e una vittoria nelle ultime 3 giornate, l'Empoli invece ha riportato 4 sconfitte consecutive nelle ultime 4 gare disputate.

QUANDO SI GIOCA CAGLIARI-EMPOLI

Cagliari-Empoli si giocherà domenica 20 gennaio alle ore 18.00 alla Sardegna Arena di Cagliari. Sarà il 14° confronto fra le due squadre nel massimo campionato italiano.

DOVE VEDERE CAGLIARI-EMPOLI IN TV E STREAMING

La partita Cagliari-Empoli sarà trasmessa in diretta da Sky sui canali Sky Sport Serie A (202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). La gara sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso l'applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI-EMPOLI

Maran dovrà fare i conti con la squalifica di capitan Ceppitelli in difesa, dove sarà assente anche Klavan e probabilmente Andreolli. Pisacane ha smaltito l'influenza e farà coppia con Romagna. In regia ballottaggio Bradaric-Cigarini, davanti debutterà dal 1' in campionato il nuovo arrivato Birsa, mentre è recuperato Pavoletti. Sau in dubbio per un affaticamento muscolare.

Assenze pesanti anche per il mister dell'Empoli, Beppe Iachini: oltre agli squalificati Bennacer e Krunic, infatti, salteranno la trasferta in Sardegna La Gumina in attacco e Antonelli sulla fascia sinistra, dove tornerà dal 1' il recuperato Pasqual. In attacco sarà avanzato Zajc accanto al bomber Caputo. Rebus in regia, visto che si è fermato anche Capezzi: è ballottaggio tra Ucan e Brighi.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Pisacane, Romagna, Padoin; Ionita, Bradaric, Barella; Birsa; João Pedro, Pavoletti.

EMPOLI (3-5-2): Provedel; Veseli, Silvestre, Rasmussen; Di Lorenzo, Acquah, Ucan, Traoré, Pasqual; Zajc, Caputo.