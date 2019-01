Cagliari-Empoli, le formazioni ufficiali: Birsa e Pavoletti dal 1'

Birsa subito titolare alle spalle di Pavoletti e Joao Pedro nel Cagliari, dentro Cigarini in regia. Nell'Empoli titolari Brighi e Zajc.

Le formazioni ufficiali di Cagliari-Empoli

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Pisacane, Romagna, Padoin; Ionita, Cigarini, Barella; Birsa; João Pedro, Pavoletti.

EMPOLI (3-5-2): Provedel; Veseli, Silvestre, Rasmussen; Di Lorenzo, Acquah, Brighi, Traoré, Pasqual; Zajc, Caputo.

Cigarini vince il ballottaggio e si guadagna un posto da titolare in cabina di regia, subito titolare il nuovo arrivato Birsa sulla trequarti alle spalle di Joao Pedro e del recuperato Pavoletti. Regolarmente in campo Pisacane accanto a Romagna in difesa.

Brighi guida la mediana ospite con il dinamismo di Acquah e Traorè, davanti spazio alla tecnica di Zajc con Caputo. Il trio difensivo è composto da Veseli, Silvestre e Rasmussen davanti alla porta di Provedel.