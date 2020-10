Cagliari-Crotone dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Cagliari sfida il Crotone nel lunch match della 5ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

CAGLIARI-CROTONE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 25 ottobre 2020

25 ottobre 2020 Orario: 12.30

12.30 Canale : DAZN

Streaming: DAZN

Il Cagliari di Eusebio Di Francesco sfida in casa il Crotone di Giovanni Stroppa nel lunch match della 5ª giornata del campionato di . I sardi si trovano attualmente al 13° posto in classifica con un cammino di una vittoria, un pareggio e 2 sconfitte, mentre i calabresi occupano il penultimo posto con un pareggio e 3 sconfitte.

Gli isolani sono reduci dalla vittoria esterna sul campo del , i pitagorici dal canto loro hanno raccolto un prezioso pareggio interno contro la nell'ultima giornata.

Altre squadre

Fra le due formazioni sono 2 i precedenti disputati nel massimo campionato in casa dei sardi, ed entrambi hanno visto una vittoria dei padroni di casa. Tuttavia è dall'aprile del 2019 che il Cagliari non vince in casa in Serie A contro una neopromossa (1-0 sul in quell'occasione). Da quel momento gli isolani hanno raccolto 4 pareggi e 2 sconfitte contro formazioni provenienti dalla Serie B.

Il Crotone (11) e il Cagliari (10) sono rispettivamente al 2° e 3° posto in Serie A per numero di goal subiti. Soltanto il , che finora ha preso 12 reti, ha fatto peggio.

L'argentino Giovanni Simeone è il miglior marcatore del Cagliari con 3 goal segnati, dall'altra parte il bomber Simy guida con 2 reti all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su Cagliari-Crotone: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO CAGLIARI-CROTONE

Cagliari-Crotone si giocherà la mattina di domenica 25 ottobre 2020 nel palcoscenico della Sardegna Arena di Cagliari. Il fischio d'inizio della partita, che sarà diretta dal signor Antonio Di Martino della sezione di Teramo, è in programma alle ore 12.30. Sarà il 5° confronto in Serie A fra le due formazioni.

Il lunch match della 5ª giornata di Serie A, Cagliari-Crotone, sarà trasmesso in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione e su tutti i televisori collegati ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast oppure ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X).

Cagliari-Crotone sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà inoltre possibile seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

La sfida Cagliari-Crotone sarà visibile per gli utenti DAZN in diretta streaming anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet e su personal computer e notebook. Nel primo caso occorrerà scaricare l'applicazione per sistemi iOS e Android e successivamente avviarla e selezionare la partita sul palinsesto, nel secondo basterà collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma.

Al termine del confronto, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

offrirà ai suoi lettori la possibilità di seguireanchesul sito. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti in tempo reale del lunch match della 5ª giornata di Serie A.

Di Francesco punterà nuovamente a livello tattico sul 4-2-3-1. Davanti Giovanni Simeone sarà il centravanti, con Nandez, João Pedro e Sottil, favorito su Ounas, sulla trequarti. In mediana Rog affiancherà il playmaker rumeno Marin. Il dubbio più importante è in difesa, dove i rossoblù provano a recuperare Godin, acciaccato dopo la sfida con il Torino per un affaticamento all'adduttore destro. Se non dovesse farcela è pronto Klavan, che farebbe coppia con il polacco Walukiewicz. Zappa e Lykogiannis, favorito sul recuperato Tripaldelli, dovrebbero agire da terzini. Fra i pali ci sarà il solito Cragno. Assenti gli infortunati Ceppitelli, Pinna e Pereiro.

Stroppa si affiderà al 3-5-2 e recupera dall'infermeria Benali e Riviere. Entrambi, tuttavia, dovrebbero partire dalla panchina. Davanti al portiere Cordaz, la linea a tre difensiva sarà composta da Magallán, Marrone e Luperto. Sulle due fasce Molina a destra e Reca a sinistra. L'ex Cigarini sarà il regista, con Petriccione e Vulic mezzali. In attacco Messias, reduce da una grande prestazione contro la Juventus, affiancherà nuovamente il bomber Simy. Riviere e Siligardi le possibili mosse a gara in corso. Ai box Dragus, positivo al Coronavirus, e l'infortunato Gigliotti.

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Klavan, Lykogiannis; Marin, Rog; Nandez, João Pedro, Sottil; Simeone.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallán, Marrone, Luperto; Molina, Petriccione, Cigarini, Vulic, Reca; Messias, Simy.