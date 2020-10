Cagliari-Cremonese: dove vederla in tv e streaming

Il Cagliari sfida la Cremonese nel Terzo turno della Coppa Italia: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

CAGLIARI-CREMONESE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 28 ottobre 2020

28 ottobre 2020 Orario: 14.30

14.30 Canale : -

- Streaming: -

Il Cagliari di Eusebio Di Francesco affronta in casa la Cremonese dell'ex Pierpaolo Bisoli nel Terzo turno di Coppa . I rossoblù iniziano ora la loro avventura nella competizione, mentre i lombardi hanno travolto per 4-0 l'Arezzo nel Secondo turno, con una doppietta del talento Gaetano e i goal di Ceravolo e Fiordaliso.

Non ci sono precedenti in fra le due squadre, che dunque si affrontano per la prima volta in assoluto nel torneo. Il tecnico grigiorosso Pierpaolo Bisoli è il grande ex della partita, avendo da giocatore collezionato 164 presenze e 5 goal in con la maglia del Cagliari, e avendo guidato i sardi dall'agosto al novembre del 2010.

I rossoblù arrivano dal confronto interno in campionato contro il , i grigiorossi hanno affrontato il nell'ultima giornata di Serie B. In questa pagina tutte le informazioni su Cagliari-Cremonese: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

Scelti da Goal Goal 50 Fan Vote: chi è stato il miglior giocatore della stagione 2019/2020?

Altre squadre

ORARIO CAGLIARI-CREMONESE

Cagliari-Cremonese si giocherà il pomeriggio di mercoledì 28 ottobre 2020 nel palcoscenico della Sardegna Arena di Cagliari. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la prima in Coppa Italia fra le due formazioni, è in programma per le ore 14.30.

La Rai, che detiene i diritti della Coppa Italia, non ha previsto una copertura televisiva per la partita Cagliari-Cremonese.

La sfida Cagliari-Cremonese non potrà essere seguita nemmeno in diretta , considerato che la Rai non ha programmato alcuna copertura per l'evento nemmeno sulla piattaforma Rai Play.

IN DIRETTA SU GOAL

La partita di Coppa Italia Cagliari-Cremonese potrà invece essere seguita in diretta testuale su Goal. Collegandovi con il portale, avrete gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara, con i goal, gli eventi e le azioni salienti.

Di Francesco darà una chance a Pavoletti in attacco dal 1'. Alle sue spalle il terzetto dei trequartisti potrebbe vedere partire titolari Ounas, João Pedro e Matteo Tramoni, quest'ultimo favorito su Luvumbo. In mediana dovrebbero invece agire Oliva e Caligara. In porta occasione per il dodicesimo Vicario, mentre in difesa Faragò e Tripaldelli saranno gli esterni bassi, con Pisacane e Klavan a comporre la coppia centrale.

L'articolo prosegue qui sotto

Bisoli schiererà Gaetano alle spalle di un tandem offensivo che potrebbe vedere Ceravolo in coppia con Buonaiuto. A centrocampo spazio in cabina di regia a Castagnetti, con Valzania e Pinato mezzali ai suoi lati. In difesa, davanti al portiere Volpe, Zortea e Valeri giocheranno da esterni bassi, con Terranova e Ravanelli a formare la coppia di difensori central

CAGLIARI (4-3-1-2): Vicario; Faragò, Pisacane, Klavan, Tripaldelli; Oliva, Caligara; Ounas, João Pedro, M. Tramoni; Pavoletti.

CREMONESE (4-3-1-2): Volpe; Zortea, Terranova, Ravanelli, Valeri; Valzania, Castagnetti, Pinato; Gaetano; Buonaiuto, Ceravolo.