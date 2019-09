Il Cagliari contro il razzismo: "Difendiamo rispetto e integrazione"

Il Cagliari si schiera contro i tifosi razzisti: "Il nostro stadio non può essere di chi tradisce i valori del rispetto e dell'integrazione".

I 'buu' a Romelu Lukaku in occasione del goal segnato alla 'Sardegna Arena' lo scorso 1 settembre non sono stati puniti dal Giudice Sportivo che, dopo un supplemento d'indagine, ha deciso di non prendere alcun provvedimento contro la curva del .

La società sarda ha voluto schierarsi in maniera netta dall'altra parte: secca condanna al comportamento di pochi imbecilli attraverso un volantino fatto circolare allo stadio poco prima del match col .

Una poesia di Grazia Deledda per sensibilizzare il tifo rossoblù a discostarsi da atteggiamenti deprecabili nei confronti dei giocatori avversari e un invito a non tradire i valori di correttezza e lealtà che da sempre caratterizzano il popolo sardo.

"Rispetto ed integrazione sono valori che da sempre fanno parte della nostra cultura. Difendiamoli tutti assieme con orgoglio. Aiutaci a far capire a chi dovesse tradire i nostri valori che questo non può essere il suo stadio. Siamo una Terra, un Popolo, una Squadra".

La speranza è che tutti riescano a comprendere il senso di tale messaggio, tanto chiaro quanto condivisibile.