Cagliari-Cittadella dove vederla: Rai o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

CAGLIARI-CITTADELLA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Cagliari-Cittadella

Cagliari-Cittadella Data: 15 dicembre 2021

15 dicembre 2021 Orario: 18.00

18.00 Canale tv: Italia 1 (numero 6 e 506 HD digitale terrestre)

Italia 1 (numero 6 e 506 HD digitale terrestre) Streaming: Mediaset Infinity

Il Cagliari di Walter Mazzarri sfida il Cittadella di Edoardo Gorini nei sedicesimi di finale di Coppa Italia. I sardi hanno eliminato il Pisa ai Trentaduesimi, mentre i veneti hanno finora avuto la meglio del Monza. La vincente del confronto della Unipol Domus affronterà poi il Sassuolo agli ottavi di finale.

Non ci sono precedenti fra le due squadre, che si affrontano per la prima volta in assoluto nella competizione. I rossoblù arrivano da una pesante sconfitta esterna in Serie A contro l'Inter, i granata invece hanno superato 2-0 l'Ascoli nell'ultimo turno di Serie B.

Il Cagliari è attualmente penultimo in Serie A con 10 punti, mentre il Cittadella occupa il 7° posto nel torneo cadetto con 28 punti e naviga in zona playoff. I due goal realizzati finora dagli isolani nel torneo portano la firma di Marin e Deiola, fra i veneti, invece, sono andati a segno Okwonkwo e Tounkara.



ORARIO CAGLIARI-CITTADELLA

Cagliari-Cittadella si giocherà la sera di mercoledì 15 dicembre nel palcoscenico della Unipol Domus di Cagliari. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la prima fra le due formazioni nel torneo, è previsto per le ore 18.00.

DOVE VEDERE CAGLIARI-CITTADELLA IN TV

La sfida Cagliari-Cittadella, come tutte le partite della Coppa Italia 2021/22, sarà trasmessa in tv in chiaro da Mediaset, e andrà in onda su Italia 1 (canale 6 e 506 HD del digitale terrestre).

CAGLIARI-CITTADELLA IN DIRETTA STREAMING

Il confronto di Coppa Italia, Cagliari-Cittadella, potrà essere seguito da tifosi e appassionati anche in diretta streaming in chiaro, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con la piattaforma Mediaset Infinity, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando la relativa app per sistemi iOS e Android.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal darà la possibilità di seguire la partita di Coppa Italia, Cagliari-Cittadella, anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale fin dal prepartita avrete le formazioni ufficiali e le ultime novità sulle due squadre, venendo poi aggiornati minuto per minuto con i goal, le azioni più importanti e gli eventi del match.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI-CITTADELLA

Mazzarri darà ampio spazio alle riserve, vista la situazione drammatica di classifica in campionato e la sfida di sabato sera contro l'Udinese. Davanti spazio all'inedito tandem offensivo composto da Pavoletti e Ceter. A centrocampo sarà probabilmente l'uruguayano Oliva ad agire da playmaker, con Deiola e l'altro uruguayano Pereiro impiegati da mezzali. Sulle due fasce Bellanova a destra sarà chiamato agli straordinari, mentre a sinistra giocherà il greco Lykogiannis. La linea a tre difensiva sarà guidata da Ceppitelli, ai cui lati potrebbero giocare Zappa (favorito su Caceres) e il giovanissimo Obert (in vantaggio su Carbone). In porta Radunovic rileverà Cragno. Possibile il ritorno in campo, a gara in corso, di Faragò.

Gorini potrebbe affidarsi al consueto 4-3-1-2, con un po' di turnover. In porta Maniero sostituirà Kastrati, con Perticone e Adorni a comporre la coppia centrale difensiva e Cassandro e Daniele Donnarumma esterni bassi. A centrocampo Danzi sarà il perno centrale, affiancato da Mazzocco e da Branca. Davanti spazio a D'Urso sulla trequarti alle spalle della coppia Cuppone-Okwonkwo.

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic; Zappa, Ceppitelli, Obert; Bellanova, Deiola, Oliva, Pereiro, Lykogiannis; Pavoletti, Ceter.

CITTADELLA (4-3-1-2): Maniero; Cassandro, Perticone, Adorni, D. Donnarumma; Mazzocco, Danzi, Branca; D'Urso; Cuppone, Okwonkwo.