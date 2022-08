Cagliari-Cittadella dove vederla: DAZN, Sky o Helbiz? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Cagliari accoglie il Cittadella all'Unipol Domus nella seconda giornata di Serie B: le info su formazioni e diretta tv e streaming della gara.

CAGLIARI-CITTADELLA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Cagliari-Cittadella

Cagliari-Cittadella Data: 21 agosto 2022

21 agosto 2022 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN, Sky Sport (252) e Helbiz Live

DAZN, Sky Sport (252) e Helbiz Live Streaming: DAZN, Sky Go, NOW, Helbiz Live e OneFootball

Prima gara casalinga del campionato per il Cagliari di Fabio Liverani. Dopo il pari di Como, la formazione sarda accoglie all'Unipol Arena il Cittadella di Gorini, reduce da un esordio da paura con il poker rifilato al Pisa.

Sfida d'alta classifica in programma domenica sera a Cagliari. Se da una parte i rossoblù sono tra i favoriti della Serie B 2022/2023, dall'altra il Cittadella nutre ambizioni d'alta classifica con obiettivo playoff.

Come dicevamo, il Cagliari ha pareggiato 1-1 nella gara d'esordio a Como con la rete di Pereiro in pieno recupero, ed esattamente al 93', in risposta al vantaggio di Mancuso al 19'.

Il Cittadella, invece, ha superato in rimonta il Pisa grazie ad un super Baldini, che ha rimontato lo svantaggio iniziale firmato Masucci, prima dell'autorete di Hermannsson e il rigore trasformato da Asencio. Nel finale le reti dei toscani con Sibilli al 90' e Canestrelli al 98'.

Quella tra Cagliari e Cittadella sarà la sfida numero 7, la quinta in Serie B. Precedenti in favore dei sardi, con 3 vittorie, due pareggi e un successo dei veneti.

Questo articolo vi consentirà di rimanere aggiornati su Cagliari-Cittadella: dalle formazioni impiegate dai due allenatori alle info su come seguire la partita in diretta tv e streaming.

ORARIO CAGLIARI-CITTADELLA

Il match tra Cagliari e Cittadella è in programma domenica 21 agosto 2022 alle ore 20:45. La gara, valida per il secondo turno di Serie B, si giocherà all'Unipol Domus di Cagliari.

DOVE VEDERE CAGLIARI-CITTADELLA IN TV

Cagliari-Cittadella sarà trasmessa in diretta tv da DAZN attraverso l'app scaricabile su smart tv oltre che sulle console di gioco Xbox e PlayStation, utilizzabile su dispositivi da collegare alla tv come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Il match di Serie B è visibile anche su Sky al canali Sky Sport (numero 252).

Un'altra opzione è rappresentata dall'app di Helbiz Live, disponibile sulle moderne smart tv: naturalmente bisognerà prima attivare un account per poter procedere con la visione della partita. Helbiz è presente anche nei Channel di Prime Video, acquistabile con un abbonamento separato da quello base.

CAGLIARI-CITTADELLA IN DIRETTA STREAMING

È possibile seguire Cagliari-Cittadella attraverso l'app di DAZN e il streaming su dispositivi come smartphone e tablet, che essi siano con sistema operativo iOS oppure Android; da browser basterà collegarsi al sito ufficiale e accedere al catalogo con le proprie credenziali.

Per gli abbonati Sky è disponibile il servizio Sky Go, mentre la piattaforma NOW (previo acquisto di uno dei pacchetti dedicati) offre la possibilità di assistere agli eventi trasmessi dall'emittente satellitare. Infine c'è l'opzione Helbiz Live: l'app è presente su tablet e cellulare o in alternativa il sito è accessibile da pc e notebook.

Helbiz è disponibile anche sul sito di Prime Video o sull'app, nei Channel: basta accedervi e sottoscrivere l'abbonamento se non si è già in possesso dello stesso, separato da quello base.

Cagliari-Cittadella, infine, sarà disponibile anche su OneFootball, in questo caso con la modalità pay-per-view.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI-CITTADELLA

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunovic; Di Pardo, Goldaniga, Altare, Carboni; Deiola, Viola, Rog; Pereiro; Lapadula, Pavoletti. All. Liverani

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Donnarumma, Perticone, Frare, Cassandro; Branca, Pavan, Vita; Antonucci; Asencio, Tounkara. All. Gorini