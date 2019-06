Cagliari, Cigarini rinnova: lo annuncia Giulini con... uno screenshot su Twitter

Cigarini firmerà nelle prossime ore il rinnovo di contratto con il Cagliari. Lo ha annunciato il presidente Giulini con uno screenshot su Twitter.

Il a centrocampo rischia di perdere Nicolò Barella, che piace all' e sembra pronto a trasferirsi, ma può ripartire da un'altra certezza: Luca Cigarini.

Il centrocampista ex tra le altre di , e ha infatti trovato l'accordo con la società per il rinnovo. L'ufficialità arriverà nelle prossime ore, intanto bisogna accontentarsi di... uno screenshot.

Certo non è uno screenshot qualunque, bensì del presidente dei sardi Tommaso Giulini, che ha annunciato l'accordo con il numero 8 pubblicando su Twitter la conversazione tra lui e il centrocampista.

Il contratto di Cigarini va in scadenza il prossimo 30 giugno, ma non affronterà l'estate da svincolato. Il 32enne si prepara al suo terzo anno in rossoblù. In attesa della firma che ufficializzi il suo rinnovo con la squadra guidata da Rolando Maran.