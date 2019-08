Cagliari-Chievo 2-1: Joao Pedro e una magia di Rog, i sardi soffrono ma passano il turno

Il Cagliari di Maran supera 2-1 il Chievo e si qualifica al Quarto turno di Coppa Italia: decidono i goal di Joao Pedro e Rog nel primo tempo.

Tanta sofferenza, con oltre un tempo giocato in 10 contro 11, ma alla fine ildi Maran riesce a battere 2-1 ilalla Sardegna Arena e a qualificarsi al Quarto turno di Coppa . Infortunio prima della gara per Mattiello, che accusa un affaticamento muscolare e viene rimpiazzato dal giovane Pinna nel ruolo di terzino destro. Nainggolan fa il regista, davanti Birsa supporta il tandem Joao Pedro-Pavoletti. Nel Chievo Giaccherini gioca da mezzala, in attacco Pucciarelli agisce dietro Stepinski e Meggiorini.

Gli ospiti iniziano con buona intraprendenza ma sono i sardi a passare al primo affondo al 7': su cross dalla sinistra di Rog, Birsa svetta di testa sul secondo palo e colpisce in pieno la traversa. La palla rimbalza in campo è Joao Pedro è il più lesto di tutti a raccoglierla e a mettere in rete.

I rossoblù quando attaccano son sempre pericolosi, e al 17' Rog mette il suo sigillo sulla partita: il numero 6 recupera palla, penetra in area sulla destra e scaglia un'autentica sassata che si insacca sotto l'incrocio dei pali. Al 40' però un episodio cambia l'inerzia del match: su errore di Ceppitelli, Rafael deve uscire su Stepinski e tocca la palla con la mano fuori area. L'arbitro estrae il rosso diretto.

Con il Cagliari in 10 uomini, Maran inserisce il secondo portiere Aresti al posto di Birsa, ma il Chievo punisce subito il neo entrato con il tap vincente di Pucciarelli sulla ribattuta della punizione ben calciata da Esposito. I rossoblù reagiscono a inizio ripresa, schiacciando i veneti nella loro metà campo. Lykogiannis prende la mira dalla distanza e costringe Semper al salvataggio in calcio d'angolo.

Dopo l'ora di gioco i sardi calano di ritmo e il Chievo si rende pericoloso con alcune iniziative. Al 70' Maran inserisce Nandez, che rileva Rog e fa il suo debutto ufficiale in rossoblù. I gialloblù sprecano con Stepinski in pieno recupero (conclusione da distanza ravvicinata che lambisce il palo alla destra di Aresti), e il Cagliari, stringendo i denti, riesce ad ottenere un successo prezioso che vale il passaggio del turno.

IL TABELLINO

CAGLIARI-CHIEVO 2-1

MARCATORI: 7' Joao Pedro (CA), 17' Rog (CA), 42' Pucciarelli (CH)

CAGLIARI (4-3-1-2): Rafael; Pinna (84' Pisacane), Ceppitelli, Klavan, Lykogiannis; Rog (70' Nandez), Nainggolan, Ionita; Birsa (41' Aresti); Joao Pedro, Pavoletti. All. Maran

CHIEVO (4-3-1-2): Semper; Bertagnoli, Leverbe, Rigione, Brivio; Pina Nunes, Esposito, Giaccherini; Pucciarelli (76' Vignato); Stepinski, Meggiorini (83' Rodriguez). All. Marcolini

Arbitro: Giua di Olbia

Ammoniti: Nainggolan (CA), Pucciarelli, Bertagnoli, Pina Nunes (CH)

Espulsi: 40' Rafael (CA)