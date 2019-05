Cagliari, Castro aprirà il concerto del colombiano Maluma

Lucas Castro annuncia con grande gioia, su Instagram, che aprirà il concerto del cantante colombiano Maluma, a Cagliari.

Ormai sappiamo bene che Lucas Castro, oltre al calcio, ha una passione smisurata per la musica. In particolare, per il canto e la chitarra. Su Instagram si diletta spesso in video che fanno piacere a tutti i suoi followers e adesso avrà l'occasione di esibirsi anche di fronte ad un grandissimo pubblico.

Come annuncia lo stesso calciatore del , infatti, Lucas Castro aprirà il concerto di Maluma, proprio nel capoluogo della Sardegna.

Maluma, pseudonimo di Juan Luis Londoño Arias, è un cantante colombiano che è diventato famoso negli ultimi anni. In America Latina è considerato uno degli artisti più famosi e con più impatto.

Lucas Castro il primo luglio aprirà quindi il suo concerto a Cagliari, anche se ancora non è chiaro con che tipo di performance.