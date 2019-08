Cagliari-Brescia, dove vederla: Sky o DAZN? Diretta tv e streaming

Il Cagliari sfida il Brescia nella 1ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle probabili formazioni a dove vederla in tv e streaming.

L'ambizioso di Maran, dopo un calciomercato estivo da protagonista, debutta nella 2019/2020 ospitando in casa il neopromosso , guidato in panchina da Eugenio Corini.

Per i rossoblù e le rondinelle si tratta di una sfida amarcord: il presidente dei lombardi è infatti Massimo Cellino, l'imprenditore che guidò il club isolano per 22 anni, dal 1992 al 2014, e fra le fila ospiti gioca l'ex capitano dei sardi Daniele Dessena. Per l'ex patron del Cagliari si tratta della prima volta da avversario al timone di un'altra società.

Prima di tuffarsi nel nuovo campionato, entrambe le squadre hanno giocato il Terzo turno preliminare di Coppa , ma con risultati opposti: il Cagliari ha vinto 2-1 contro il e si è qualificato al Quarto Turno, nel quale affronterà la , il Brescia invece ha perso 2-1 dopo i tempi supplementari la sfida del Curi con il ed è stato eliminato dal torneo.

Nelle fila rossoblù c'è grande attesa per il possibile debutto in Serie A dell'uruguayano Nandez, acquisto più costoso di sempre della storia del club, e del sardo Simone Pinna, autore di una prestazione importante proprio in .

Saranno invece costretti a saltare la partita due possibili protagonisti: Rog per il Cagliari e Balotelli per i lombardi, che devono scontare squalifiche rimediate rispettivamente nella spagnola e in , oltre a Mateju per le Rondinelle. In questa pagina tutte le informazioni su Cagliari-Brescia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

CAGLIARI-BRESCIA: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Cagliari-Brescia DATA 25 agosto 2019, 20.45 DOVE Sardegna Arena, Cagliari ARBITRO Eugenio Abbattista TV Sky STREAMING Sky Go

ORARIO CAGLIARI-BRESCIA

La partita Cagliari-Brescia si disputerà la sera di domenica 25 agosto 2019 alle ore 20.45 nel palcoscenico della Sardegna Arena di Cagliari. Ad arbitrare il match sarà il Signor Eugenio Abbattista della Sezione di Molfetta.

Cagliari-Brescia sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky sul canale Sky Sport (numero 254 del satellite e 385 del digitale terrestre). La telecronaca della gara sarà affidata a Daniele Barone, con il commento tecnico di Luca Pellegrini. Gli interventi e le interviste da bordocampo saranno curati invece da Massimiliano Nebuloni.

Gli abbonati Sky potranno seguire la gara Cagliari-Brescia anche in diretta su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go. Per quanto riguarda il proprio personal computer, sarà sufficiente collegarsi al sito ufficiale del servizio, mentre per chi volesse godersi il match in mobilità basterà scaricare la app sul proprio disposito iOS o Android.

Maran non avrà a disposizione lo squalificato Rog a centrocampo e l'infortunato Cragno fra i pali: al suo posto l'esperto Rafael. Cacciatore non è al meglio, così sulla destra è probabile la conferma dal 1' di Simone Pinna, che potrebbe essere preferito a Mattiello (tornato a disposizione a sua volta dopo un affatticamento muscolare), con Luca Pellegrini subito titolare a sinistra e al centro la coppia composta da Ceppitelli e Klavan. A centrocampo Nainggolan dovrebbe essere confermato da playmaker basso, con Deiola (in vantaggio su Nandez) e Ionita mezzali e Birsa trequartista, ma non è da escludere l'inserimento di Cigarini in regia, opzione che comporterebbe l'avanzamento del belga dietro le due punte João Pedro e Pavoletti.

Diversi problemi di formazione per Corini: alle squalifiche di Balotelli e Mateju si aggiungono le condizioni non ottimali di Torregrossa in attacco e di Magnani in difesa, entrambi non convocati. Recupera però Gastaldello. Al posto del primo come spalla di Donnarumma dovrebbe vedersi Ayè, mentre in difesa dovrebbe trovare spazio il venezuelano Chancellor. A metà campo, con Bisoli e Tonali è probabile l'impiego dall'inizio dell'ex capitano rossoblù Dessena, mentre sulla trequarti Spalek e Tremolada si contendono una maglia. Fra i pali debutto in Serie A per il finlandese Joronen.

CAGLIARI (4-3-1-2): Rafael; Pinna, Ceppitelli, Klavan, Lykogiannis; Deiola, Nainggolan, Ionita; Birsa; Joao Pedro, Pavoletti

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Gastaldello, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Spalek; Ayè, Donnarumma