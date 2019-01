Cagliari, Borriello rivela: "Giulini un folle, guadagnavo 50mila euro a goal"

Marco Borriello rivela a 'I signori del calcio" su 'Sky Sport': "Solamente un folle o un incompetente fa un contratto di questo genere a uno come me".

All'età di 36 anni Marco Borriello ha deciso di giocare in Spagna, con la maglia dell'Ibiza. Calcio e mare, una situazione ideale per vivere, come d'altronde ha confermato il diretto interessato. Fuori dai radar del grande palcoscenico, l'attaccante italiano ha voluto comunque ripercorrere la sua carriera con una bella intervista.

Nella trasmissione di 'Sky Sport', 'I signori del calcio', Marco Borriello si è infatti raccontato a 360°. Ma le indiscrezioni più belle arrivano dall'esperienza al Cagliari, dove due anni fa ha fatto favile in Serie A, nonostante la sua età.

"Mi trovavo bene all'Atalanta, ma loro dovevano smaltire il reparto offensivo, così da svincolato decisi di accettare la proposta del Cagliari in quella estate. Il mio contratto prevedeva un anno di base più uno aggiuntivo in caso di salvezza".

Marco Borriello poi scende nel dettaglio economico del contratto, parlando anche del 'particolare' accordo con il presidente del Cagliari.

"Guadagnavo poco, come base di stipendio. Però con il presidente Giulini firmammo un accordo: guadagnavo 50mila euro ad ogni goal segnato. Era un modo per stimolarmi, ma se fai un contratto del genere a uno come Borriello o sei un incompetente o sei un folle. Segnai 20 goal, fate voi un po' il conto".

Altro retroscena con il presidente Giulini, infine, svelato dall'attaccante dell'Ibiza.

"A fine anno, a salvezza acquisita, il presidente mandò un messaggio al direttore sportivo, dicendogli di togliermi dal campo. Era una partita che perdevamo per 3-0, il 3-1 non spostava nulla e a lui sarebbe costato 50mila euro. Mi fece comunque male, perché un presidente di una squadra come il Cagliari non può abbassarsi a queste cose, c'era un accordo".