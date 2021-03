Cagliari-Bologna dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Cagliari sfida in casa il Bologna nella 25ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

CAGLIARI-BOLOGNA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Il Cagliari di Leonardo Semplici ospita il Bologna di Sinisa Mihajlovic nella 25ª giornata infrasettimanale della Serie A. I sardi, in lotta per non retrocedere, hanno bisogno dei 3 punti contro i felsinei, che al contrario si trovano in una posizione tranquilla di classifica, dopo aver ritrovato con il Crotone un successo che mancava da 16 gare (record negativo per il club isolano).

Isolani al momento terzultimi a quota 18 punti, frutto di 4 vittorie, 6 pareggi e 14 sconfitte, con 2 lunghezze di ritardo dal Torino, quartultimo ma con una gara da recuperare. Gli emiliani occupano invece l'11ª posizione con 28 punti e un cammino di 7 vittorie, 7 pareggi e 10 k.o.

Domino del Cagliari finora nei 29 confronti casalinghi in Serie A contro il Bologna: sono infatti 13 i successi dei padroni di casa, 13 anche i pareggi e appena 3 le affermazioni ospiti. L'ultima vittoria del Bologna in casa dei Cagliari risale al 30 ottobre del 2013 (3-0 con goal di Garics, Kone e Pazienza). Da allora si sono registrati 2 pareggi e 2 successi dei sardi.

I sardi vengono da 3 sconfitte consecutive e una vittoria a Crotone nel giorno del debutto di Semplici in panchina, gli emiliani hanno collezionato 2 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 4 giornate.

Il brasiliano João Pedro, autore di 12 goal, è il miglior marcatore del Cagliari. In casa Bologna spiccano invece le 7 reti di Roberto Soriano. In questa pagina tutte le informazioni su Cagliari-Bologna: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO CAGLIARI-BOLOGNA

Cagliari-Bologna si disputerà la sera di mercoledì 3 marzo 2021 nel palcoscenico della Sardegna Arena di Cagliari. La partita, che sarà la 62ª in Serie A fra le due formazioni, avrà inizio alle ore 20.45.

La sfida Cagliari-Bologna sarà trasmessa in diretta tv da Sky e andrà in onda sul canale Sky Sport (numero 255 del satellite, numero 486 del digitale terrestre)

Chi lo preferisse, mediante Sky Go potrà seguire Cagliari-Bologna anche in diretta streaming, visualizzando la gara sul proprio pc o notebook e su dispositivi mobili quali smartphone e tablet. Nel primo caso basterà collegarsi sul sito ufficiale della piattaforma, nel secondo, invece, occorrerà prima scaricare la app per sistemi iOS e Android.

In alternativa c'è l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a chi acquista uno dei pacchetti proposti.

Goal darà la possibilità ai suoi lettori di seguire Cagliari-Bologna anche in diretta testuale. Collegandovi con il portale, avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto della partita, con i goal, le azioni più importanti e gli eventi.

Semplici dovrebbe confermare il 3-5-2 visto all'opera contro il Crotone, ma dovrà rinunciare al greco Lykogiannis, espulso allo Scida e dunque squalificato. Al suo posto sulla corsia mancina dovrebbe agire Tripaldelli, con Nandez confermato come esterno destro, Duncan e Marin che si alterneranno da playmaker e Nainggolan mezzala sinistra. In attacco è probabile la riproposizione del tandem João Pedro-Pavoletti, con il bomber livornese preferito nuovamente a Simeone. In difesa, davanti a Cragno, linea a tre composta da Ceppitelli, Godin e Rugani. Ancora ai box Sottil, oltre al lungodegente Rog.

Mihajlovic si affiderà al consueto 4-2-3-1 e dovrà a sua volta fare a meno dello squalificato Danilo in difesa. Proprio il reparto arretrato è in emergenza per i felsinei, viste anche le assenze per infortunio del giapponese Tomiyasu e di Hickey. Al posto del brasiliano, accanto all'altro centrale Soumaoro, dovrebbe giocare il bulgaro Antov, con De Silvestri e Mbaye terzini. Fra i pali agirà Skorupski, mentre in mediana uno fra Schouten e Poli potrebbe far rifiatare Nico Domínguez. Davanti è probabile la conferma di Barrow come punta centrale, mentre è possibile un turnover sulla trequarti: Skov Olsen e Vignato si candidano ad affiancare Soriano e a rilevare dal 1' Orsolini e Sansone. Assenti per problemi fisici anche Santander, Baldursson e Faragò.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Godin, Rugani; Nandez, Duncan, Marin, Nainggolan, Tripaldelli; João Pedro, Pavoletti.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Antov, Soumaoro, Mbaye; Svanberg, Schouten; Skov Olsen, Soriano, Vignato; Barrow.