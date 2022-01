Cagliari-Bologna dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

CAGLIARI-BOLOGNA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Cagliari-Bologna

Cagliari-Bologna Data: 9 gennaio 2022

9 gennaio 2022 Orario: 14.30

14.30 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Il Cagliari di Walter Mazzarri ospita il Bologna di Sinisa Mihajlovic nella 21ª giornata di Serie A. I sardi sono terzultimi in classifica con 13 punti, frutto di 2 vittorie, 7 pareggi e 11 sconfitte, i felsinei occupano invece l'11ª posizione a quota 27, con 8 vittorie, 3 pareggi e 8 k.o.

Le due formazioni si sono affrontate 30 volte in Serie A in casa degli isolani. Questi ultimi conducono nelle statistiche con 14 successi, a fronte di 13 pareggi e 3 affermazioni degli emiliani.

Il Cagliari è reduce da 3 sconfitte e una vittoria nelle ultime 4 gare disputate nel torneo, identico percorso per il Bologna, che tuttavia non è sceso in campo nell'ultimo impegno dell'Epifania contro l'Inter perché bloccato dalla ASL di competenza in seguito alle positività al Covid-19 in seno alla squadra.

João Pedro, autore di 9 goal, è il bomber dei sardi, il centravanti austriaco Marko Arnautovic è invece il miglior marcatore dei felsinei con 6 reti stagionali. In questa pagina tutte le informazioni su Cagliari-Bologna: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO CAGLIARI-BOLOGNA

Cagliari-Bologna si disputerà domenica 9 gennaio 2022 nel palcoscenico della Unipol Domus di Cagliari. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 64ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 14.30.

DOVE VEDERE CAGLIARI-BOLOGNA IN TV

La sfida Cagliari-Bologna sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Cagliari-Bologna su DAZN sarà curata da Alberto Santi, con il commento tecnico di Manuel Pasqual.

CAGLIARI-BOLOGNA IN DIRETTA STREAMING

I clienti DAZN potranno vedere Cagliari-Bologna in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, preoccupandosi di scaricare la app per sistemi iOS e Android, di avviarla e di selezionare la partita dal palinsesto.

Dopo il fischio finale, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

GOAL darà la possibilità ai suoi lettori di seguire la partita Cagliari-Bologna anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, avrete gli aggiornamenti in tempo reale, con la descrizione dei goal, delle azioni più importanti e degli eventi.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI-BOLOGNA

Mazzarri non avrà a disposizione gli epurati Godin e Caceres, mentre mancheranno per infortunio Ceppitelli, Strootman e Rog, Nandez perché positivo al Coronavirus e Keita perché impegnato in Coppa d'Africa con il Senegal. La squadra ricalcherà dunque quella che ha battuto la Sampdoria a Marassi. Davanti Pavoletti e João Pedro comporranno il tandem offensivo, a centrocampo Grassi sarà il mediano davanti alla difesa, Deiola e Marin agiranno da mezzali e Bellanova e Lykogiannis (favorito su Dalbert) saranno i due esterni. In difesa linea a tre composta da Altare, Lovato e Carboni, mentre in porta giocherà Cragno.

Mihajlovic dovrà far fronte all'emergenza Covid nella rosa felsinea. Sono infatti ben 8 i giocatori positivi che non saranno della partita: si tratta di Nico Domínguez, Hickey, Medel, Molla, Santander, Vignato, Van Hooijdonk e Viola. A loro si aggiungono gli infortunati Kingsley e Schouten. Il modulo potrebbe essere il 3-4-2-1, con Arnautovic unica punta supportato da Skov Olsen (in vantaggio su Orsolini) e Sansone sulla trequarti. In mediana Svanberg e Soriano agiranno da interni, mentre sulle fasce si disimpegneranno De Silvestri e Dijks. Davanti a Skorupski, Bonifazi, Soumaoro e Theathe formeranno la linea a tre difensiva.

L'articolo prosegue qui sotto

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Altare, Lovato, Carboni; Bellanova, Deiola, Grassi, Marin, Lykogiannis; Pavoletti, Joao Pedro. All. Mazzarri.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Bonifazi, Soumaoro, Theathe; De Silvestri, Svanberg, Soriano, Dijks; Skov Olsen, Sansone; Arnautovic. All. Mihajlovic.