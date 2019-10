Cagliari-Bologna dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Cagliari sfida il Bologna nella 10ª giornata infrasettimanale di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Rolando Maran sfida in casa il di Sinisa Mihajlovic nella 10ª giornata infrasettimanale di . Di fronte 2 squadre molto ambiziose, con i rossoblù isolani che in caso di successo potrebbero proiettarsi nelle posizioni altissime della classifica.

I sardi sono fra le rivelazioni dell'inizio di stagione e al momento occupano il 6° posto assieme alla a quota 15 punti, con un cammino di 4 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, gli emiliani si trovano poco più in basso, al 9° posto assieme alla con 12 punti, frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, e con i 3 punti potrebbero raggiungere in graduatoria proprio il Cagliari.

Gli isolani sono imbattuti da 7 gare (4 vittorie e 3 pareggi) dopo aver perso le prime 2 e con soli 8 goal subiti vantano la miglior difesa della Serie A assieme alla . Per trovare una stagione in cui avevano preso meno reti a questo punto del campionato bisogna tornare indietro al 1979/1980, quando al passivo c'erano appena 3 reti. I sardi chiusero quel campionato al 7° posto.

Per quanto riguarda il Bologna, i felsinei hanno vinto appena 3 delle ultime 34 trasferte giocate in Serie A (20 sconfitte e 11 pareggi). Nei 29 precedenti disputati in Serie A in casa del Cagliari prevalgono i pareggi, 13, a fronte di 12 vittorie sarde e di 4 successi emiliani.

L'ultimo exploit del Bologna in terra sarda risale al 30 ottobre 2013, quando la squadra di Pioli espugnò il vecchio Sant'Elia per 3-0. Fra le squadre affrontate più di una volta in Serie A, il Cagliari è quella contro la quale Sinisa Mihajlovic ha la miglior media punti: 2,4 (bilancio di 8 successi, 2 pareggi e una sconfitta).

Il brasiliano João Pedro è il miglior marcatore dei rossoblù isolani con 3 reti, stesso bottino di Rodrigo Palacio, il giocatore più prolifico dei felsinei. La squadra di Mihajlovic dovrà guardarsi particolarmente da Radja Nainggolan, che ha nel Bologna la sua seconda vittima preferita in Serie A dopo l' (4 reti segnate in carriera). In questa pagina tutte le informazioni su Cagliari-Bologna: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

CAGLIARI-BOLOGNA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

ORARIO CAGLIARI-BOLOGNA

Cagliari-Bologna si disputerà la sera di mercoledì 30 ottobre 2019 nel palcoscenico della Sardegna Arena di Cagliari. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata, è previsto per le ore 21.00. Sarà il 59° confronto in Serie A fra le due formazioni.

La sfida Cagliari-Bologna sarà trasmessa in esclusiva in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite, numero 484 del digitale terrestre). La telecronaca del match sarà curata da Federico Zancan, con il supporto del commento tecnico di Carolina Morace.

Gli abbonati Sky potranno seguire Cagliari-Bologna anche in diretta mediante Sky Go, sia su personal computer o notebook, sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone. Nel primo caso bisognerà collegarsi al sito ufficiale della piattaforma, nel secondo invece sarà necessario scaricare l'applicazione per sistemi iOs e Android.

C'è inoltre l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che consente di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti proposti.

Maran recupera alla causa Cacciaotre e Lykogiannis, con il primo che potrebbe far rifiatare sulla fascia destra difensiva Faragò. Out invece capitan Ceppitelli, che non è stato convocato per via di alcuni acciacchi e sarà rimpiazzato al centro della difesa da Klavan, che affiancherà Pisacane. A sinistra conferma per Luca Pellegrini, mentre la soluzione del rebus di centrocampo dovrebbe vedere Cigarini agire da playmaker davanti alla difesa, con Nandez e uno fra Rog e Castro mezzali e Nainggolan sulla trequarti. In attacco l'ipotesi più probabile è la conferma di João Pedro accanto a Simeone, ma non va escluso che quest'ultimo venga sostituito con Cerri oppure possa comunque tirare il fiato con un cambio di modulo (4-3-2-1) e l'inserimento di un secondo trequartista.

Mihajlovic intende far rifiatare Palacio e darà fiducia al 'Ropero' Santander in attacco, con il consueto terzetto composto da Orsolini, Soriano e Sansone alle spalle del centravanti paraguayano. In mediana Dzemaili dovrebbe affiancare Poli, mentre la linea difensiva davanti al portiere Skorupski dovrebbe vedere al centro la coppia Danilo-Denswil e sulle fasce Mbaye e Krejci agire da terzini. Saranno indisponibili per infortunio i vari Dijks, Tomiyasu, Medel e Destro.

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Pellegrini Lu.; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; João Pedro, Simeone.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Denswil, Krejci; Poli, Dzemaili; Orsolini, Soriano, Sansone; Santander.