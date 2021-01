Cagliari-Benevento dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Cagliari sfida il Benevento nel lunch match della 16ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

CAGLIARI-BENEVENTO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 6 gennaio 2021

6 gennaio 2021 Orario: 12.30

12.30 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Il Cagliari di Eusebio Di Francesco va a caccia di una vittoria scacciacrisi e affronta in casa il Benevento di Pippo Inzaghi nel lunch match della 16ª giornata infrasettimanale di . I sardi sono quindicesimi in classifica con 14 punti, frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte, e hanno un margine che si è ridotto a 3 punti sulla zona retrocessione, i sanniti si trovano al 10° posto dopo un'ottima prima parte di campionato, con 18 punti e un cammino di 5 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte.

Le due formazioni si sono affrontate una sola volta in casa dei sardi nel massimo campionato: in quell'occasione, il 25 ottobre 2017, i rossoblù si imposero 2-1 sui campani con le reti di Faragò e Pavoletti per i padroni di casa, e di Iemmello per gli ospiti.

Marco Sau, Artur Ionita e Alessandro Deiola sono i tre ex della partita, con trascorsi importanti in rossoblù. Il Cagliari viene da 2 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime 4 gare, con la vittoria che manca ormai da 2 mesi, gli Stregoni, invece, hanno riportato un pareggio, 2 vittorie e una sconfitta nelle ultime 4 giornate.

Il brasiliano João Pedro è il miglior marcatore dei sardi con 9 goal all'attivo, mentre Gianluca Caprari è il giocatore più prolifico fra i giallorossi con 4 reti realizzate. In questa pagina tutte le informazioni su Cagliari-Benevento: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO CAGLIARI-BENEVENTO

Cagliari-Benevento si disputerà la mattina di mercoledì 6 gennaio 2021 nel palcoscenico della Sardegna Arena di Cagliari. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la 3ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 12.30.

Su Sky potrete seguire il lunch match della 16ª giornata di Serie A, Cagliari-Benevento, in diretta tv sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

La partita Cagliari-Benevento, mediante Sky Go, sarà visibile anche in diretta sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia su pc e notebook. Nel primo caso occorrerà scaricare la app per sistemi iOS e Android, nel secondo sarà sufficiente collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma.

Una seconda possibilità per seguire la partita in streaming è rappresentata da Now Tv, il servizio live e on demand di Sky, che offre la visione dei migliori eventi sportivi della tv satellitare, fra cui le partite di Serie A, a coloro che acquistano uno dei pacchetti proposti.

IN DIRETTA SU GOAL

darà la possibilità ai suoi lettori di seguireancheCollegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto della gara, con i goal, gli eventi e le azioni principali della partita.

Di Francesco perde anche Lykogiannis per squalifica, e dovrà rinunciare ancora agli infortunati Godin, Ounas, Faragò e Luvumbo, oltre a Carboni, positivo al Covid-19, e a Rog, il cui campionato è già finito. Davanti al portiere Cragno, in difesa a sinistra troverà spazio dal 1' Tripaldelli, con Zappa a destra e al centro la coppia composta da Walukiewicz e Ceppitelli, quest'ultimo favorito sul rientrante Klavan e Pisacane. In mediana il nuovo acquisto Nainggolan dovrebbe partire dalla panchina, favoriti Marin e Nandenz. Sulla trequarti conferma per Pereiro insieme a Joao Pedro e Sottil. Per il ruolo di centravanti Simeone è favorito su Pavoletti. Da non escludere comunque un cambio di modulo.

Problemi in difesa per Pippo Inzaghi, che perde il terzino destro Letizia per infortunio e ha già ai box Maggio e Caldirola. Come esterno basso di destra potrebbe essere adattato il 'jolly' Improta, con Barba a sinistra e al centro Foulon in vantaggio su Tuia per affiancare il polacco Glik. A centrocampo Schiattarella sarà il playmaker, con Ionita ed Dabo mezzali. Lapadula è favorito su Moncini come centravanti, mentre il grande ex Sau e Caprari, in vantaggio rispettivamente su Di Serio e Roberto Insigne, saranno i due trequartisti a sostegno. Ancora out anche lo spagnolo Iago Falque.

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Ceppitelli, Tripaldelli; Nandez, Marin; Pereiro, Joao Pedro, Sottil; Simeone.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Improta, Glik, Barba, Foulon; Ionita, Schiattarella, Dabo; Sau, Caprari; Lapadula.