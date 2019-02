Cagliari-Atalanta: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Cagliari ospita l'Atalanta nel Monday Night della 22ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il Cagliari di Rolando Maran ospita l' Atalanta di Gian Piero Gasperini nel Monday Night della 22ª giornata di Serie A . I sardi sono quattordicesimi in classifica assieme alla SPAL con 21 punti, frutto di 4 vittorie, 9 pareggi e 8 sconfitte, i bergamaschi occupano il 7° posto a pari merito con la Lazio a quota 32, con un cammino di 9 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte.

Fra i rossoblù il miglior marcatore è il bomber Leonardo Pavoletti, autore di 7 goal in 16 presenze, mentre l'attaccante colombiano Duvan Zapata è il giocatore più prolifico fra i nerazzurri con 15 reti in 21 partite giocate. Il Cagliari è reduce da 2 sconfitte e un pareggio nelle ultime 3 giornate, l'Atalanta invece ha collezionato 2 vittorie consecutive e un pareggio con la Roma nelle ultime 3 gare disputate.

QUANDO SI GIOCA CAGLIARI-ATALANTA

Cagliari-Atalanta si giocherà lunedì 4 febbraio 2019 alle ore 21.00 alla Sardegna Arena di Cagliari. Sarà il 50° confronto fra le due squadre nel massimo campionato italiano.

DOVE VEDERE CAGLIARI-ATALANTA IN TV E STREAMING

Il Monday Night Cagliari-Atalanta sarà trasmesso in diretta in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). La gara sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI-ATALANTA

Maran dovrà fare i conti con la squalifica di Barella a centrocampo e con le assenze degli infortunati Castro, Klavan, Bradaric, Cerri e del nuovo arrivato Cacciatore. Al centro della difesa sarà confermata la coppia composta da Pisacane e Ceppitelli, mentre a sinistra dovrebbe esserci l'esordio di Luca Pellegrini. A centrocampo ci sarà Cigarini nel ruolo di playmaker, con Padoin (favorito su Faragò) e Ionita ai suoi lati. Davanti, visti gli addii di Farias e Sau, Joao Pedro giostrerà al fianco di Pavoletti, con Birsa sulla trequarti.

Gasperini conta di recuperare Ilicic, in caso di forfait ci sarà Pasalic sulla trequarti a sostegno del Papu Gomez e del bomber Zapata. L'alternativa è Barrow. In difesa Djimsiti dovrebbe spuntarla su Mancini, così come Castagne su Gosens per quanto concerne la corsia mancina. Torna Freuler in mezzo al campo con De Roon.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Pisacane, Ceppitelli, Lu. Pellegrini; Ionita, Cigarini, Padoin; Birsa; Pavoletti, Joao Pedro.

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Ilicic; D. Zapata, Gomez.