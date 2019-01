Cagliari-Atalanta: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Cagliari ospita l'Atalanta negli ottavi di finale di Coppa Italia: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il Cagliari di Rolando Maran sfida l'Atalanta di Gian Piero Gasperini negli ottavi di finale di Coppa Italia. I sardi hanno eliminato il Palermo nel 3° turno e il Chievo nel 4° turno, mentre i bergamaschi fanno ora il loro ingresso nella competizione.

Sarà l'11° confronto fra le due squadre nella storia della Coppa Italia: nei 10 precedenti prevale la Dea con 7 successi contro i 3 dei rossoblù. Fra gli isolani il miglior realizzatore in questo torneo è il bomber Leonardo Pavoletti, autore di 2 goal.

QUANDO SI GIOCA CAGLIARI-ATALANTA

Cagliari-Atalanta si giocherà lunedì 14 gennaio 2019 alle ore 17.30 alla Sardegna Arena di Cagliari.

DOVE VEDERE CAGLIARI-ATALANTA IN TV E STREAMING

La partita Cagliari-Atalanta sarà trasmessa in diretta su Rai 2. La gara sarà visibile anche in streaming attraverso la piattaforma Rai Play.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI-ATALANTA

Maran dovrebbe affidarsi alla formazione tipo per provare a passare il turno. L'unica eccezione potrebbe essere il portiere, con Rafael che dovrebbe prendere il posto di Cragno fra i pali. Assenti per infortunio i soli Klavan, Cerri e Castro. La linea difensiva dovrebbe vedere Srna e Padoin terzini, con Pisacane e Ceppitelli al centro. In mezzo al campo giocheranno Ionita, Bradaric e Barella. Davanti la sorpresa potrebbe essere rappresentata dall'ultimo arrivato Birsa sulla trequarti, con coppia d'attacco composta da João Pedro e Pavoletti.

Gasperini avrà indisponibili Berisha, De Roon, Gosens e Varnier. Fra i pali spazio al dodicesimo Gollini, con Toloi, Palomino e Mancini a comporre la difesa a tre. A centrocampo sulle fasce agiranno Hateboer a destra e Castagne a sinistra, con Freuler e uno fra De Roon e Pasalic in mezzo. In attacco Gomez e Ilicic agiranno alle spalle del centravanti Duvan Zapata.

CAGLIARI (4-3-1-2): Rafael; Srna, Pisacane, Ceppitelli, Padoin; Ionita, Bradaric, Barella; Birsa; João Pedro, Pavoletti.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Mancini; Hateboer, Freuler, Pasalic, Castagne; Gomez, Ilicic; D. Zapata.