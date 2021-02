Cagliari-Atalanta dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Cagliari sfida in casa l'Atalanta nella 22ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

CAGLIARI-ATALANTA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Cagliari-Atalanta

Cagliari-Atalanta Data: 14 febbraio 2021

14 febbraio 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 del satellite)

Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 del satellite) Streaming: Sky Go e Now Tv

Il Cagliari di Eusebio Di Francesco sfida in casa l'Atalanta di Gian Piero Gasperini nella 22ª giornata di Serie A, in una partita che mette in palio punti pesanti per la lotta salvezza e la zona Champions League.

Sardi in grande crisi, che non vincono dal 7 novembre 2020 e si trovano attualmente al terzultimo posto in classifica con 15 punti, frutto di 3 vittorie, 6 pareggi e ben 12 sconfitte, bergamaschi settimi a quota 37, con un cammino di 10 successi, 7 pareggi e 4 k.o., che distano appena 3 lunghezze dalla 4ª posizione e in settimana hanno conquistato l'accesso alla finale di Coppa Italia superando il Napoli nella doppia semifinale.

Nei 26 precedenti disputati in Serie A in casa degli isolani, sono questi ultimi ha condurre nelle statistiche con 14 vittorie, 7 pareggi e 5 affermazioni della Dea. Quest'ultima ha vinto però gli ultimi due match giocati alla Sardegna Arena in campionato, e nel caso in cui ottenesse una vittoria esterna senza goal, potrebbe far registrare tre clean sheets consecutivi in Sardegna per la prima volta nella sua storia.

Qualora non vincesse nemmeno contro l'Atalanta, il Cagliari porterebbe a 15 la striscia di gare senza vittorie in questo campionato, record negativo di squadra dal 2010. I rossoblù, reduci da 3 sconfitte e un pareggio negli ultimi 4 match, sono con il Parma una delle due squadre che ha guadagnato meno punti nei top 5 campionati europei (appena uno). I nerazzurri, invece, hanno collezionato 2 pareggi e 2 vittorie nelle precedenti 4 giornate.

Il brasiliano João Pedro è il miglior marcatore del Cagliari con 11 goal all'attivo, mentre il colombiano Luis Muriel è il bomber dell'Atalanta con 12 centri personali e potrebbe arrivare a 9 partite consecutive a segno. L'attaccante rossoblù Leonardo Pavoletti, inoltre, ha nella Dea una delle sue vittime preferite in Serie A (4 marcature in carriera) e la squadra contro cui ha ottenuto più vittorie (5). In questa pagina tutte le informazioni su Cagliari-Atalanta: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO CAGLIARI-ATALANTA

Cagliari-Atalanta si disputerà il pomeriggio di domenica 14 febbraio 2021 nel palcoscenico della Sardegna Arena di Cagliari. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la 54ª in Serie A fra le due formazioni e sarà diretta dal signor Marco Piccinini della sezione di Forlì, è in programma alle ore 15.00.

Sarà Sky a trasmettere in diretta televisiva la gara Cagliari-Atalanta, che sarà visibile per i suoi abbonati sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca del match sarà curata da Maurizio Compagnoni, che sarà supportato da Lorenzo Minotti al commento tecnico.

Chi lo preferisse, mediante Sky Go, potrà seguire la sfida Cagliari-Atalanta anche in diretta streaming su dispositivi mobili quali smartphone e tablet e sul proprio pc o notebook. Nel primo caso occorrerà preoccuparsi precedentemente di scaricare la app per sistemi Android o iOS, nel secondo basterà anche collegarsi semplicemente al sito ufficiale della piattaforma.

Un'ulteriore opzione è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione di diversi contenuti sportivi, fra cui anche le partite di Serie A, a coloro che acquistano uno dei pacchetti proposti.

Attraversoavrete anche la possibilità di seguirein diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale troverete gli aggiornamenti in tempo reale sulla partita, dal calcio d'inizio al fischio finale.

Cagliari in emergenza, con Di Francesco pronto a confermare la difesa a 3 proposta contro la Lazio e a lanciare il neo acquisto Asamoah a sinistra. Zappa a destra, mediana Nandez-Marin, tra le linee Nainggolan e Joao Pedro a sostegno di Simeone (in vantaggio su Pavoletti).

L'articolo prosegue qui sotto

Solito rebus a destra per Gasperini, dove Sutalo dovrebbe conservare una maglia (Hateboer ancora ai box, Maehle non è pienamente recuperato). Palomino al posto dello squalificato Toloi, in attacco Pessina trequartista con Ilicic e Duvan Zapata.

CAGLIARI (3-4-2-1): Cragno; Walukiewicz, Godin, Rugani; Zappa, Nandez, Marin, Asamoah; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Palomino, Romero, Djimsiti; Sutalo, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, D. Zapata.