Cagliari-Atalanta dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

CAGLIARI-ATALANTA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Cagliari-Atalanta

Cagliari-Atalanta Data: 6 novembre 2021

6 novembre 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN, Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 satellite),

Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 satellite), Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Intro

Segui Cagliari-Atalanta su DAZN. Attiva ora

INTRO

In questa pagina tutte le informazioni su Cagliari-Atalanta: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO CAGLIARI-ATALANTA

Cagliari-Atalanta si giocherà la sera di sabato 6 novembre 2021 nel palcoscenico della Unipol Domus di Cagliari. Il fischio d'inizio della partita, che sarà arbitrata dal signor Marco Piccinini della sezione di Forlì, e sarà la 55ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 20.45.

L'anticipo serale Cagliari-Atalanta sarà trasmesso in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La sfida della Unipol Domus sarà inoltre trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Cagliari-Atalanta su DAZN sarà curata da Dario Mastroianni, che sarà affiancato da Marco Parolo al commento tecnico. Sky, invece, affiderà la telecronaca dell'anticipo della 12ª giornata di Serie ad Andrea Marinozzi, con Fernando Orsi come seconda voce.

La sfida Cagliari-Atalanta, mediante DAZN e Sky Go, sarà visibile in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPad e iPhone, scaricando le rispettive app per sistemi iOS e Android, e su pc e notebook, in questo caso collegandosi semplicemente al sito ufficiale della piattaforma di riferimento.

Gli utenti DAZN, inoltre, dopo il fischio finale avranno la possibilità di vedere gli highlights e l'evento integrale in modalità on demand.

Un'ulteriore possibilità è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la possibilità di vedere anche le partite di Serie A trasmesse dalla tv satellitare ai clienti che acquistano il Pass Sport.

I lettori dipotranno seguire l'anticipo del 12° turno di Serie A,ancheCollegandovi con il portale fin dal prepartita avrete le ultime novità sulle due squadre e le formazioni ufficiali, quindi, dopo il fischio d'inizio, sarete aggiornati live minuto per minuto con i goal, gli eventi e le azioni più importanti.

-