Cagliari a +10 rispetto ad un anno fa: solo il Monaco ha fatto meglio

In Europa la crescita del Cagliari è seconda solo a quella del Monaco, in crisi assoluta nell'autunno del 2018 ed ora in lotta europea.

Non è vicino alla zona europea, è in piena zona europea. E non quella che per le squadre abitutate a stare in alto rappresenta quella di consolazione, ma bensì quella sognante, quella che porta alla musichetta. 12 giornate, quarto. Se finisse la oggi, sarebbe in .

Segui 3 partite della Serie A TIM a giornata in diretta streaming su DAZN

I giocatori del Cagliari, compatti, rimangono con i piedi per terra, ma viste le difficoltà di e , e non solo, un sogno europeo, potrebbe essere coltivato seriamente nel corso del 2020. Del resto la scalata al successo parla di dieci punti in più rispetto ad un anno fa.

Nessuno in ha fatto meglio del Cagliari, capace di trasformare i 14 punti del 2018 nei 24 del 2019. Praticamente doppiata la seconda di questa speciale classifica, ovvero l' , che con Antonio Conte ha ottenuto sei punti in più utili a lottare seriamente per il titolo nelle mani della da tempo immemore.

Allargando lo sguardo all'Europa, e ai cinque campionati top del Vecchio Continente, solamente una squadra ha migliorato il suo score con un punteggio superiore a quello del Cagliari. Parliamo del , che nella scorsa stagione fece parlare di sè in maniera negativa per una partenza da incubo.

Appena sette punti nelle prime tredici giornate, diciotto ora dopo lo stesso numero di turni. Dal penultimo posto, insomma, ad una distanza di poche lunghezze dalla zona Champions. Due storie radicalmente diverse però quelle attorno a Monaco e Cagliari.

L'articolo prosegue qui sotto

Il club del Principato ha sempre avuto disponibilità economiche importanti negli ultimi anni, ma ciò nonostante fallì in maniera roboante l'inizio della campagna 2018/2019, rischiando la retrocessione fino alla primavera.

Il Cagliari, invece, in vista del centenario, ha sfruttato con abilità la cessione di Barella puntando sul desiderio di riscatto di Olsen, Simeone, Rog e Nainggolan. Affidandosi alla vecchia guardia (infortunatasi però in blocco). Puntando su giocatori top, leggasi Nandez. Il +10 va oltre ogni rosea aspettativa, ma fotografa una realtà incredibile, a tinte rosso e blu.