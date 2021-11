Cafu su Neymar: "Tecnicamente è meglio di Messi e Ronaldo"

Chi è più forte tra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo? Una domanda che va avanti da più di un decennio, con argomentazioni valide per entrambe le posizioni.

Se per molti questi due marziani del pallone sono inarrivabili per qualsiasi calciatore, c'è anche chi ha individuato un campione che riesce a spodestarli dal loro trono.

Un parere certamente autorevole perché è quello di Cafu, tra i terzini più forti della storia del calcio. Il brasiliano ex Roma e Milan, in un'intervista a 'Marca', ha dichiarato che il connazionale Neymar può considerarsi superiore all'argentino e al portoghese soprattutto da un determinato punto di vista.

"Neymar è migliore sul piano tecnico, sia di Messi che di Cristiano Ronaldo".

Una dichiarazione forte da parte di Cafù, che però si sente anche di dare un consiglio all'attaccante del PSG riguardo ad un aspetto in cui deve migliorare.

"Deve assumersi le responsabilità di un leader. Bisogna dedicarsi al 100% al calcio. Io non credo di essere migliore di Neymar, ma se sono diventato più forte di altri terzini è proprio per il mio impegno totale. Lui deve diventare un capitano".

Un appunto costruttivo per Neymar, atteso da una stagione in cui è chiamato a fare grandi cosa con il PSG per poi tentare di vincere il suo primo Mondiale con il Brasile.