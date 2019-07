Cafù sommerso dai debiti, perse cinque proprietà: "Posso pagare tutto"

L'ex terzino di Roma e Milan avrebbe già perso cinque proprietà a causa di debiti milionari: "Posso dare i miei immobili per pagare".

Non è un bel momento per Cafù, ex terzino di e e storico capitano del : l'ex giocatore sarebbe infatti alle prese con una serie di debiti milionari che starebbe cercando di saldare con la cessione dei propri immobili.

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

Secondo quanto riporta il quotidiano 'Folha de S.Paulo', Cafù avrebbe accumulato debiti a causa della società di procuratori sportivi 'Capi Penta International Player', che appartiene al 49enne e a sua moglie Regina.

Il brasiliano, scelto come ambasciatore del proprio paese ai prossimi Mondiali del 2022, avrebbe già perso cinque proprietà su decisione di un Tribunale locale per la mancata copertura di prestiti e rischierebbe il pignoramento di altre 15 proprietà.

Lo stesso Cafù ha però tranquillizzato tutti assicurando di poter far fronte al pagamento completo di tutti i debiti: