CAF Champions League: il VAR non funziona, il Wydad Casablanca abbandona il campo per protesta

Champions League asiatica: il VAR non funziona, i giocatori del Wydad Casablanca abbandonano il campo per protesta dopo l'annullamento di un goal.

Ha dell'incredibile quanto accaduto ieri tra Esperance Tunisi e Wydad Casablanca, match valido per la finale della asiatica.

Sul risultato di 1-0 per l'Esperance, l'arbitro ha annullato il goal segnato al Wydad senza consultare preventivamente il VAR, che si è scoperto essere non funzionante e quindi non utilizzabile

Una situazione che ha fortemente indispettito i giocatori del Casablanca che al 58' minuto, con 32 minuti ancora da giocare, hanno deciso di abbandonare il campo per protesta.

Questa situazione ha creato ovviamente caos sia in campo che sugli spalti, tanto da scomodare la presenza sul terreno di gioco del presidente della CAF Ahmad Ahmad. Quest'ultimo ha sancito un tempo limite entro il quale i giocatori del Wydad avrebbero potuto rientrare in campo per continuare il match.

All'ennesimo no, la partita (sospesa per più di un'ora) è stata dichiarata terminata in anticipo ed il trofeo, il secondo consecutivo, è andato nelle mani dell'Esperance Tunisi.