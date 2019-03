Caen-PSG: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Caen ospita il PSG capolista nella 27ª giornata della Ligue 1: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il Caen di Fabien Mercadal ospita il PSG capolista di Thomas Tuchel nella 27ª giornata della Ligue 1. I padroni di casa sono penultimi in classifica con 20 punti assieme al Dijon, con un cammino di 3 vittorie, 11 pareggi e 12 sconfitte, mentre i parigini dominano la graduatoria dall'alto dei loro 68 punti, frutto di 22 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta, con un vantaggio di ben 17 lunghezze sul Lille, secondo.

Fra i rossoblù la punta Enzo Crivelli è il miglior marcatore stagionale in campionato con 5 goal realizzati in 22 presenze, mentre la stella Kylian Mbappé è il capocannoniere dei parigini e della Ligue 1 con 22 reti in 20 partite giocate. Il Caen arriva alla gara con una sconfitta e 2 pareggi consecutivi nelle ultime 3 giornate, il PSG invece ha collezionato 4 vittorie di fila in campionato dopo la sconfitta in trasferta con il Lione.

QUANDO SI GIOCA CAEN-PSG

Caen-PSG si giocherà sabato 2 marzo 2019 alle ore 17.00 nel palcoscenico dello Stadio Michel d'Ornano di Caen. Per le due formazioni sarà il 36° confronto nel massimo campionato francese.

DOVE VEDERE CAEN-PSG IN TV E STREAMING

La partita Caen-PSG sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN. Tifosi e appassionati di calcio francese potranno seguire la gara su diversi dispositivi: ad esempio sulle smart tv abilitate, sui pc, sui tablet e sugli smartphone, ma anche collegando la propria tv a un decoder Sky Q o ad una console PlayStation 4 o Xbox One.

Sarà inoltre possibile guardare la sfida utilizzando dispositivi come Chromecast e Amazon Fire Stick. L'evento resterà a disposizione dopo il fischio finale per la visione on demand: gli abbonati DAZN potranno godersi il match integrale o gli highlights quando preferiranno.

PROBABILI FORMAZIONI CAEN-PSG

Squalificato in mediana Diomandé, Mercadal dovrebbe arretrare in mediana, nel suo 4-2-3-1, Fajr accanto a Oniangué. Sulla trequarti dovrebbero trovar spazio Khaoui, Tchokounté e Ninga alle spalle della punta centrale Crivelli. Al centro della difesa Baysse dovrebbe affiancare Djiku, con Gradit e Armougom terzini. Fra i pali ci sarà il franco-congolese Samba.

In vista dell'impegno in Champions League contro il Manchester United, Tuchel potrebbe far riposare Verratti, Dani Alves e Marquinhos, oltre a Buffon fra i pali. Tornano a disposizione Meunier e Cavani, ma mentre il belga potrebbe partire dal 1', 'Il Matador' partirà con ogni probabilità dalla panchina. A sinistra dovrebbe giocare Kurzawa, con Draxler e Paredes in mezzo. Davanti, ai lati di Mbappé, potrebbero esserci Choupo-Moting e Di Maria.

CAEN (4-2-3-1): Samba; Gradit, Baysse, Djiku, Armougom; Oniangué, Fajr; Khaoui, Tchokounté, Ninga; Crivelli.

PSG (3-4-3): Areola; Kehrer, Kimpembe, Thiago Silva; Meunier, Draxler, Paredes, Kurzawa; Choupo-Moting, Mbappé, Di Maria.