Cadice-Valencia, aperto un fascicolo sul caso Juan Cala-Diakhaby

La RFEF ha aperto le indagini sul presunto caso di razzismo che ha visto protagonisti Juan Cala e Mouctar Diakhaby.

In Spagna sta continuando a far molto discutere l’episodio che nel corso di Cadice-Valencia, match di Liga giocatosi nel giorno di Pasqua, che ha avuto per protagonisti Juan Cala e Mouctar Diakhaby.

Come è noto, alla mezz’ora del primo tempo, il difensore del Valencia è venuto a contatto con quello del Cadice, dopo che quest’ultimo gli avrebbe rivolto frasi di stampo razzista.

A quel punto, i compagni del giocatore francese hanno deciso di lasciare il campo, prima che lo stesso Diakhaby chiedesse loro di tornare a giocare.

Diakhaby, che è stato sostituito subito dopo l’episodio incriminato, ha poi confermato le accuse nei confronti del collega il quale, in una conferenza stampa, ha poi respinto ogni accusa parlando di un possibile fraintendimento o di un qualcosa di totalmente invitato.

A tre giorni dall’accaduto, il ‘Comité de Competición’ della RFEF, la federazione calcistica spagnola, ha deciso di aprire un fascicolo sulla vicenda. Il caso in questione verrà quindi studiato a fondo al fine di decidere se verrà inflitta o meno una sanzione ai danni di Juan Cala.

Al momento, non ci sarebbero prove reali a suo carico, e il tutto si fermerebbe alle gravi accuse del francese. Toccherà al Comitato chiarire i fatti, poiché le versioni dei due giocatori sono ovviamente discordanti.

Il Cadice, dopo l’apertura del fascicolo, ha emesso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.

