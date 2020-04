Cacia e quel treno passato nel 2006: "Mi volevano Juventus, Milan e Inter"

Daniele Cacia è il secondo miglior marcatore di Serie B, ma non è mai riuscito a imporsi in Serie A: "Nel 2006 mi volevano le big, poi mi infortunai".

Con 134 reti all'attivo è il secondo miglior marcatore nella storia della Serie B, ma Daniele Cacia non è mai riuscito a imporsi nella nostra . Colpa anche dei tanti infortuni subiti in carriera, ma l'attaccante di Catanzaro ha raccontato un retroscena di mercato che poteva cambiare la sua vita.

Intervistato dal 'Corriere dello Sport', l'attaccante classe '83 torna al 2006, quando con la maglia del Piacenza stava vivendo uno dei suoi migliori periodi:

"Un treno l’ho perso nel 2006, con il Piacenza in B. Ero in testa alla classifica marcatori con 14 gol. , e erano interessate a me, ma la sfortuna mi voltò ancora le spalle: frattura del malleolo e il titolo di capocannoniere lo vinse Del Piero, mica uno qualsiasi. Però ho sempre preferito essere un big in serie B che uno qualunque in Serie A".

Tante occasioni mancate per la consacrazione nel palcoscenico più importante, Cacia racconta tutte le volte in cui qualcosa è andato storto:

"Sono sempre arrivato nel posto giusto al momento sbagliato. Quando mi prese la ero reduce da un grave infortunio al malleolo: dovevo competere con Mutu, Osvaldo, Pazzini e Vieri, però feci gol al Rosenborg, in Coppa Uefa. A mi ruppi nuovamente il perone; a trovai Luca Toni in stato di grazia e nel 4-3-3 di Mandorlini non c’era posto per me. Pensai di avercela fatta con il , dopo la promozione dalla Serie B nel 2015: Corvino mi mise fuori lista e me ne andai ad ".

Ora è attualmente svincolato, ma nei suoi piani c'è ancora la Serie B, dove insegue il record di Schwoch, che lo precede di un solo goal a quota 135:

"Beh quello verrà di conseguenza, prima devo trovare una squadra".

Ha vestito le maglie di ben 13 squadre, toccando la Serie A soltanto con Fiorentina, Lecce e Verona in 38 occasioni. Un goal anche in Coppa Uefa con i Viola, ma gran parte della carriera è stata spesa a Piacenza, dove vanta ben 64 reti in 153 presenze.