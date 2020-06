Caceres rivela: "Mi offrirono 500.000 pesetas per mandare fuori Ronaldinho"

L'ex difensore argentino ha raccontato l'aneddoto di Celta-Barcellona: "Lo colpii subito e mi disse, 'se riesci a prendermi'".

Compagno di Diego Armando Maradona nell' di metà anni '90, difensore roccioso in patria e in . Fernando Caceres, con una storia difficile dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, ha svelato diversi aneddoti riguardo la sua carriera calcistica ed eventi successivi.

Caceres, che nel 2009 è stato colpito da un proiettile all'occhio destro durante un tentativo di rapina, ha svelato come ai tempi del Vigo, squadra con la quale ha giocato dal 1998 al 2004 divenendo bandiera e idolo assoluto, venne contattato per fermare Ronaldinho a tutti i costi.

Durante una chiaccherata con il canale Youtube, Idols, Caceres ha svelato l'aneddoto risalente ai primi del 2000, quando Ronaldinho militava nel e lo stesso argentino era in forza al :

"Stavamo giocando a Celta contro i blaugrana e al primo tocco che Ronaldinho ha provato a fare, l'ho colpito da dietro. Poi l'ho aiutato e gli ho detto che mi avevano offerto 500.000 pesetas per mandarlo via dalla gara".

Ronaldinho, secondo Caceres, rispose immediamente in questi termini:

"Mi ha subito guardato e ha detto, 'se riesci a prendermi'. Non sono più andato a marcarlo. Ero spaventato, lui era arrabbiato ma molto in forma. Un giocatore impressionante".

Per Caceres la soluzione giusta per fermare i grandi fuoriclasse, come Messi, è solo una: