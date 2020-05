Caceres rivela: "Ho avuto il Coronavirus per due mesi senza saperlo"

Martin Càceres è stato uno dei giocatori risultati positivi al Coronavirus in casa . I viola sono stati uno dei club più colpiti d' e l'uruguagio ha affrontato il virus per due mesi.

In diretta Instagram con la comica uruguayana Yisela Paola l'ex difensore tra le altre di e ha raccontato i sintomi iniziali.

“Senza saperlo, ho avuto il Coronavirus per due mesi. Avevo avuto dei sintomi tra l’8 e il 15 marzo: mentre mi allenavo in casa avevo sentito qualcosa ai polmoni".

Poi la quarantena e finalmente il tampone negativo arrivato ieri.

"Mi hanno detto di mettermi in quarantena e che se ne sarebbe andato in una ventina di giorni, ma forse il virus si era innamorato. Ieri ho avuto un tampone negativo. Sono come nuovo”.