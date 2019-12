Caceres deciso: "Scommettete che faccio goal alla Roma?"

Il difensore uruguagio è prontissimo per Fiorentina-Roma: "E’ l’unica che mi manca tra le grandi del calcio italiano".

Si chiude con l'anticipo del Franchi il 2019 di e . Una gara essenziale per entrambe, con i viola decisi a dimenticare un anno terribile battendo i giallorossi. Gli ospiti invece vogliono provare a mettere pressione a e , allontando così anche e .

Per la Fiorentina, tra gli altri, giocherà anche Martin Caceres. L'esperto difensore uruguagio, arrivato alla Fiorentina la scorsa estate, è fiducioso al massimo in vista della gara contro la Roma, pronto addirittura a lasciarsi andare ad un'importante dichiarazione: per i viola segnerà proprio lui.

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, Caceres non ha usato giri di parole:

"Contro la Roma non ho mai segnato. E’ l’unica che mi manca tra le grandi del calcio italiano. Scommettete che stavolta faccio goal?".

Effettivamente nella sua carriera italiana, che lo ha visto vestire le maglie di Lazio, , Fiorentina e sopratutto , Caceres è riuscito ad andare segno contro , Inter, , Lazio, Fiorentina e Juventus, senza però mai siglare una rete negli otto precedenti con la Roma.

La squadra giallorossa è tra l'altro quella con cui Caceres ha subito più sconfitte, alla pari del Napoli. A livello mondiale, invece, sette, dunque più due rispetto ad azzurri e Roma, i k.o rimediati contro il , bestia nera assoluta dell'ex .