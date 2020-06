Caceres e Chiesa squalificati: niente Lazio-Fiorentina

Federico Chiesa diffidato e ammonito, Martin Caceres espulso: entrambi salteranno il match che vedrà la Fiorentina impegnata in casa della Lazio.

Niente - per Martin Caceres e Federico Chiesa. Assenze pesanti per i viola, che nel match pareggiato 1-1 col Brescia perdono due titolarissimi per la sfida dell'Olimpico.

Caceres espulso, Chiesa diffidato e ammonito: sia il difensore uruguagio che l'attaccante non potranno prendere parte all'importante impegno in programma sabato sera a contro i biancocelesti.

Caceres rimedia il rosso per doppia ammonizione: la prima per rigore provocato su Dessena che con cui il passa momentaneamente in vantaggio con Donnarumma, la seconda per un fallo a centrocampo.

Chiesa, invece, si vede sventolare il giallo dall'arbitro La Penna per normale intervento di gioco. Sia il figlio d'arte che Caceres, salteranno Lazio-Fiorentina.