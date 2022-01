Caceres lascia il Cagliari e la Serie A: cessione a titolo definitivo al Levante

E' ufficialmente finita la breve esperienza al Cagliari di Martin Caceres, uno degli epurati dei sardi assieme al connazionale Diego Godin: il difensore uruguaiano è un nuovo giocatore del Levante.

A darne l'annuncio sono stati proprio i rossoblù con questa nota.

"Il Cagliari Calcio comunica il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Martin Caceres al Levante. Il difensore uruguaiano ha collezionato 15 presenze e una rete dal suo arrivo in Sardegna quest’estate.

A Martin va l’augurio di un buon proseguimento di carriera nella Liga spagnola".

Per Caceres, come specificato anche dal comunicato, un goal in questi mesi trascorsi in Sardegna: quello nel 3-1 rifilato alla Sampdoria il 17 ottobre 2021, in occasione del primo successo in campionato della squadra di Mazzarri.

Per Caceres - che a Valencia sarà allenato dall'italiano Alessio Lisci - si tratta di un ritorno in Spagna: qui, in passato, aveva vestito le maglie di Villarreal, Recreativo Huelva, Barcellona e Siviglia.

Si troverà di fronte ad un compito parecchio complicato: il Levante, infatti, è il fanalino di coda della Liga con 11 punti conquistati in 21 partite, una situazione quasi disperata che non offre scorci d'ottimismo in ottica salvezza.