Al 91', con il Napoli proteso in avanti a caccia del goal della vittoria, Lucca raccoglie un pallone spiovente dalla bandierina dopo un'uscita sbagliata di Muric e tenta la zampata verso la porta quasi sguarnita, trovando però Caleta-Car sulla propria strada.
Il tocco del centrale croato è sospetto, ma Guida in un primo momento non fischia nulla nonostante le proteste dei giocatori del Napoli. In un secondo momento, però, il direttore di gara viene richiamato al monitor per un on field review, il che quasi sempre è propedeutico alla concessione di un calcio di rigore.
Un po' a sorpresa, però, il penalty non viene concesso. Guida torna in campo e fa segno che non c'è stato nulla. Altre proteste, altre polemiche, ma la decisione è presa. La partita finirà 0-0.
DECISIONE GIUSTA?
Il tocco di Lucca è molto ravvicinato e improvviso. Senza contare che il pallone sbatte sì sul pugno di Caleta-Car, ma dopo aver colpito una zona tra petto e spalla dell'ex giocatore del Lione, in un rimpallo impazzito e, appunto, decisamente improvviso.
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Probabilmente è questa la motivazione che ha portato Guida alla mancata concessione del calcio di rigore a favore del Napoli. Anche se, di contro, va detto che il braccio sinistro di Caleta-Car è molto largo e lo è sin da quando Lucca si appresta a calciare verso la porta, nonostante il fischietto di Torre Annunziata faccia il segno della vicinanza del braccio stesso al corpo.
Insomma, la decisione rimane molto dubbia e dalle varie interpretazioni. Nonché destinata a far sorgere ulteriori polemiche dopo quelle già scatenatesi in campo.
A breve il servizio completo