Brutto episodio in Padova-Juventus U23: "Buu" razzisti a De Winter

Si sono da poco conclusi i quarti di finale dei Playoff di Serie C, definendo le squadre che parteciperanno alla Final Four per decretare la quarta promossa in Serie B.

In uno dei match disputati negli scorsi giorni, la Juventus Under 23 ha battuto il Padova per 1-2 allo stadio Euganeo, ma in virtù del risultato dell'andata ciò non è bastato ai ragazzi di Zauli per superare il turno.

Nel corso della partita, però, a colpire è stato un episodio spiacevole: in apertura di ripresa, e precismente al 57', De Winter ha commesso un fallo su Settembrini, scatenando l'ira dei tifosi di casa.

Ma c'è di più: come recita il comunicato del giudice sportivo di Lega Pro, questi hanno iniziato a intonare cori e "Buu" razzisti nei confronti del calciatore bianconero.

"Nelle richiamate relazioni si riferisce, tra l'altro, che, al 12°minuto del secondo tempo, «subito dopo che l'arbitro ha fischiato un calcio di punizione a favore del Padova per il fallo commesso dal giocatore di colore della Juventus DE WINTER KONI, indossante la maglia nr.5, ai danni del giocatore del Padova SETTEMBRINI, si levavano, dal settore della tribuna est occupata da ultrà del Padova dei "BU BU" ripetuti per circa cinque secondi e subito coperti da sonori fischi di tutti gli altri spettatori, nei confronti del citato calciatore di colore De Winter. E' doveroso far presente che circa 500 ultras padovani hanno intonato il "BU BU"»".

Per questo motivo il giudice sportivo, presa in esame le relazioni dei componenti della Procura federale e del Commissario di campo presenti allo stadio Euganeo, ha sanzionato il Padova.

"Il Giudice sportivo delibera di sanzionare la Società PADOVA con l'obbligo di disputare una gara casalinga con il settore denominato "Tribuna Est", destinato ai sostenitori della Società ospitante, privo di spettatori. Dispone che l'esecuzione di tale sanzione sia sospesa per il periodo di un anno con l'avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione".