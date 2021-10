Incredibile episodio nel match di Liga tra Cadice e Barcellona: Busquets ferma l'ultimo contropiede calciando il secondo pallone verso l'avversario.

Non è certamente un buon momento per il Barcellona. La formazione catalana non è ancora riuscita a portare a casa una vittoria tra Liga e Champions League nel mese di settembre. Una sconfitta, lo 0-3 casalingo contro il Bayern Monaco, e due pareggi contro avversari non certamente irresistibili come Granada e Cadice: è questo il magro bottino raccolto dagli uomini di Koeman nelle ultime settimane, con la panchina del tecnico olandese che scricchiola.

Proprio nella sfida del Mirandilla contro la formazione andalusa, giocata ieri sera e terminata 0-0, il centrocampista dei catalani Sergio Busquets si è reso protagonista di un episodio incredibile e nel contempo molto singolare.

Con il risultato inchiodato sul pari e il cronometro che ha già superato i cinque minuti di recupero concessi dall'arbitro, il Cadice cerca di organizzare l'ultima trama offensiva per provare a portare a casa i tre punti. Esattamente al minuto 95 e 31 secondi, Salvi Sanchez ha tra i piedi la palla sul lato corto dell'area di rigore blaugrana e punta un avversario: in quel preciso istante, Busquets approfitta di un secondo pallone sul terreno di gioco per calciarlo proprio verso il calciatore del Cadice e interrompere l'azione. Una mossa del numero 5 ospite che aveva come scopo quello di far risistemare i compagni ed evitare guai peggiori a pochi istanti dal triplice fischio. Il cross del numero 7 del Cadice era finito sui piedi di Lozano, che ha mandato la palla in rete a gioco fermo.

Il direttore di gara del match, Del Cerro, ha assistito da vicino all'episodio: gioco interrotto e ammonizione per condotta antisportiva. Il cartellino giallo ha scatenato l'ira di Ronald Koeman, che a pochi secondi dalla fine della partita è stato espulso. La sfida si è conclusa sullo 0-0, col Barcellona che non va oltre il pari per la seconda volta di fila e scivola a -7 (ma con una partita in meno) dal Real Madrid di Carlo Ancelotti.